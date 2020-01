Químicos usan excrementos para criticar la investigación sobre grafeno

Publicado 27/01/2020 17:00:32 CET

Químicos del Instituto Químico-Tecnológico de Praga y la Universidad de Torono han demostrado que las heces de pollo se pueden usar para hacer que el grafeno sea un mejor catalizador.

En su artículo publicado en la revista ACS Nano , titulado ¿Aumentará el efecto electrocatalítico del grafeno si le añadimos basura?, Lu Wang, Zdenek Sofer y Martin Pumera tratan así de llamar la atención y criticar a los investigadores que describen dopantes recién encontrados para el grafeno pero que no contribuyen a comprender las capacidades electrocatalíticas del grafeno.

Se ha encontrado que el grafeno tiene características de conductividad y resistencia que lo convierten en un material deseable para su uso en productos comerciales. Algunos han sugerido que también podría ser un excelente catalizador si se puede encontrar el dopante adecuado.

Con ese fin, los investigadores han estado probando varios materiales como dopantes para el grafeno para encontrar nuevas formas de usar el grafeno. Los autores de la nueva investigación argumentan que, en lugar de simplemente probar materiales uno tras otro con grafeno, podría hacerse un mejor uso de su tiempo al diseñar experimentos diseñados para comprender mejor los fundamentos de las capacidades electrocatalíticas del grafeno.

Para aclarar su punto de vista, se preguntaron si alguna "basura" que probaron funcionaría como un posible dopante; para descubrirlo, probaron con los excrementos de pollo. Prepararon muestras de óxido de grafeno usando dos métodos diferentes, luego combinaron cada una con heces de pollo; luego usaron exfoliación térmica en los resultados para hacer grafeno. Las pruebas mostraron que sí, incluso las heces de pollo podrían usarse como un dopante para mejorar el rendimiento del grafeno como catalizador, probablemente debido a los rastros de metales.

Los investigadores señalan que su intención no era hacer una broma barata, ni engañar a otros científicos, ni siquiera convencer a otros de que el dopaje con grafeno no es una actividad viable. En cambio, era llamar la atención sobre la investigación por su propio bien y no por la ciencia.

Señalan que un desfile interminable de estudios que básicamente replican la investigación de los demás con ligeras variaciones es una pérdida de tiempo para quienes revisan los artículos para su publicación y para quienes los leen. Al mismo tiempo, reconocen fácilmente que su propio estudio no hizo nada para contribuir a la búsqueda de un dopante de grafeno viable.