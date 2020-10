Retrasan de nuevo el lanzamiento de Cyberpunk 2077 al 10 de diciembre

MADRID, 28 Oct. (Portaltic/EP) -

El estudio de videojuegos encargado en el desarrollo del videojuego Cyberpunk 2077, CD Project Red, ha anunciado que el lanzamiento del título se retrasará al próximo 10 de diciembre.

El lanzamiento de Cyberpunk 2077 estaba previsto inicialmente para abril, después para el 17 de septiembre y se volvió a retrasar al 19 de noviembre.

Ahora, la compañía ha anunciado que el lanzamiento se volverá a retrasar 21 días debido al desafío que supone preparar y probar nueve versiones del juego (Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS4 Pro, PS5, PC y Stadia) trabajando desde casa.

