Ring presenta el videotimbre Video Doorbell 3 Plus, con función de grabar antes del movimiento

Ring presenta el videotimbre Video Doorbell 3 Plus, con función de grabar antes - ring



MADRID, 12 Mar. (Portaltic/EP) -



La compañía especializada en videotimbres inteligentes Ring ha presentado dos nuevos modelos de dispositivos de su familia Video Doorbell 3, que incluye un modelo Plus en el que ha introducido su nueva función Pre-Roll, con la que permite grabar segundos antes de las alertas de movimiento.



Ring, propiedad de Amazon, ha explicado en un comunicado que la función Pre-Roll tiene como objetivo proporcionar al usuario "una imagen ampliada de lo que suceda enfrente de su puerta", capturando los cuatro segundos anteriores a que se registre una alerta por movimiento desde el videotimbre.



Esta función, con la que los usuarios pueden cerciorarse de qué es lo que ha provocado una alerta de movimiento frente a sus puertas, se incorpora por primera vez en un videotimbre con batería, según ha asegurado la compañía.



La nueva características está presente en Ring Video Doorbell 3 Plus, el nuevo modelo de videotimbre que junto con el Video Doorbell 3 estándar son las últimas novedades de la gama de productos, todos ellos compatibles con el asistente virtual de Amazon, Alexa.



Ambos dispositivos incluyen zonas de privacidad, que permiten a los usuarios ocultar partes del campo de visión de la cámara durante la grabación, así como sistemas de detección de audio y movimiento para desactivar esta vista.



Además, incluyen una nueva función de detección de movimiento cercano, que puede detectar movimientos a una distancia de entre 1,5 a 4,5 metros de la puerta principal, y disponen de doble banda 2,4/5Ghz para mejorar la conectividad. Con Linked Devices, los usuarios pueden vincular su timbre a las cámaras de vídeo Ring compatibles.



Ring Video Doorbell 3 estará disponible para su compra el 28 de abril en España por 199 euros, mientras que el modelo Plus se comercializará por 229 euros más adelante.



RING CHIME



Asimismo, Ring ha presentado también su nueva generación de Chime y Chime Pro, un dispositivo que permite recibir notificaciones de audio procedentes del videotimbre desde cualquier lugar de la casa, como es el caso de las alertas de movimiento o cuando alguien toca el timbre, y que ahora ha sido rediseñado.



Chime Pro incorpora una luz nocturna, así como un extensor WiFi para mejorar y ampliar la conectividad en los timbres y cámaras de los usuarios.

Ambos modelos de Chime son compatibles con todos los timbres y cámaras Ring, y estarán disponibles para su compra en abril por 35 y 59 euros para el modelo estándar y el Pro, respectivamente.