Rocas lunares del programa Apolo avalan la teoría del impacto gigante

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El estudio de rocas lunares traidas por las misiones Apolo avala la teoría de que la Luna se creó después de que otro planeta se estrellara contra una Tierra fundida hace miles de millones de años.

"Hay una gran diferencia entre la composición elemental moderna de la Tierra y la Luna y queríamos saber por qué", dijo el científico planetario de la NASA Justin Simon. "Ahora, sabemos que la Luna era muy diferente desde el principio, y probablemente se deba a la teoría del 'Impacto Gigante'".

Simon y el compañero graduado Tony Gargano, ambos de la división de Ciencias de Exploración e Investigación de Astromateriales de la agencia en el Centro Espacial Johnson en Houston, dirigieron la investigación y publicaron recientemente los resultados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Los científicos han propuesto muchas ideas sobre cómo se formó la Luna. Uno de los principales contendientes, la teoría del impacto gigante, especula que cuando la Tierra era un planeta joven y apenas comenzaba a formarse, fue golpeada por otro planeta emergente llamado Theia, ubicado cerca. La colisión provocó que ambos planetas se dispersaran temporalmente en esferas de gas, magma y elementos químicos antes de reformarse en los cuerpos que hoy conocemos como la Tierra y la Luna. La investigación de Simon y Gargano está agregando apoyo que confirma aún más esta teoría.

ROCAS GUARDADAS HASTA QUE LA TECNOLOGÍA PERMITIERA SU EXAMEN

Simon, Gargano y su equipo de investigación encontraron evidencia de la teoría de la colisión cuando realizaban un estudio para comprender las diferencias significativas en la composición química entre las rocas de la Tierra y la Luna. Las muestras lunares provienen de rocas recolectadas hace 50 años por las misiones Apolo y guardadas para la investigación en el futuro, cuando se disponga de nuevas técnicas y herramientas.

Los investigadores se concentraron en observar la cantidad y los tipos de cloro que se encuentran en las rocas. Eligieron el cloro porque es un elemento volátil, lo que significa que se vaporiza a temperaturas relativamente bajas, y rastrearlo es útil para comprender la formación planetaria. El cloro existe en dos formas abundantes y estables: ligero y pesado. Los términos pesado y ligero se utilizan para describir productos químicos que tienen variaciones en su estructura atómica, también llamados isótopos.

Lo que encontraron es que las rocas lunares contienen una mayor concentración de cloro pesado, mientras que las rocas terrestres son más ricas en cloro ligero, informa la NASA.

El cloro pesado tiene una tendencia a resistir el cambio y quedarse quieto, pero el cloro ligero es más reactivo y sensible a las fuerzas. En el modelo del Impacto Gigante, tanto las manchas de la Tierra como de la Luna contenían inicialmente una mezcla de cloro ligero y pesado. Pero, a medida que los planetas volvieron a unirse, la Tierra más grande dominó los procesos de desarrollo y atrajo el cloro más ligero y fácilmente vaporizado hacia sí, dejando a la Luna sin cloro ligero y otros elementos que se evaporan más fácilmente. Según las mediciones que tomaron los científicos, esto es exactamente lo que parece haber sucedido.

Como una especie de verificación cruzada, Simon y Gargano analizaron las muestras de rocas en busca de diferencias en otros elementos que forman parte de la misma familia de productos químicos que el cloro, llamados halógenos. Vieron que esta familia de elementos que se evaporaban más fácilmente se perdían de la Luna. Sin embargo, no vieron un patrón de diferencias entre las sustancias químicas halógenas que podrían ser causadas por algo que sucedió más tarde entre la Tierra y la Luna. Esto significa que la composición de cloro más ligera de la Luna y las abundancias relativas de halógenos deben haberse establecido desde el principio.

"La pérdida de cloro de la Luna probablemente ocurrió durante un evento de alta energía y calor, lo que apunta a la teoría del Impacto Gigante", dijo Gargano.