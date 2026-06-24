Rockstar Games detalla Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition, los incentivos por reserva y el uso del coche como armero

Imagen de Lucía y Jason, los protagonistas de Grand Theft Auto VI - GRAND THEFT AUTO VI

MADRID, 24 Jun. (Portaltic/EP) -

Rockstar Games ha anunciado los detalles de la apertura de reservas de Grand Theft Auto VI (GTA VI), que comenzarán este 25 de junio a partir de la medianoche (hora local), y la confirmación del uso del coche para guardar armas y los botines robados.

Grand Theft Auto VI llegará el 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox Series X|S como uno de los juegos más ambiciosos de la historia de Rockstar Games.

El estudio de videojuegos, tras anunciar la semana pasada la disponibilidad de la preventa para el 25 de junio, ha compartido toda la información sobre Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition, y el Pack Vintage Vice City que disfrutarán todos aquellos que hayan comprado Grand Theft Auto VI antes del 20 de noviembre.

El Pack Vintage Vice City está compuesto por una serie de ventajas exclusivas que incluyen el emblemático sedán Vapid Stanier del 55 bicolor; ropa y peinados decadentes para Jason y Lucía, como el minivestido de lentejuelas rojo y los rizos; y un icónico patrón de arma, entre otros artículos.

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition amplía la experiencia de la evolución más grande e inmersiva de la saga hasta la fecha con una colección exclusiva de vehículos premium, armas, moda y acción.

Rockstar Games ha confirmado que todos los jugadores que reserven las versiones digitales de Grand Theft Auto VI tendrán acceso a la precarga el 12 de noviembre, siete días antes de su lanzamiento, el 19 de noviembre.

La versión física de Grand Theft Auto VI incluirá un código de descarga dentro de la caja y estará disponible para permitir la precarga a partir del 12 de noviembre.

Sin conocer todavía su precio, al igual que el de la versión estándar, la Ultimate Edition ofrece una serie de artículos que recorren la historia de Lucía y Jason, y que se irán descubriendo en cada capítulo.

El deportivo noventero Grotti Cheetah del 95 es uno de los protagonistas de esta edición, con una cubierta minimalista con tintes retrofuturistas, junto con los revólveres Hawk y Little Morgan (en versiones masculina y femenina), variantes personalizadas de armas cortas, la embarcación Shitzu Squalo, 'looks' exclusivos con tatuajes y más al estilo Vice City, y vehículos del piso franco de Jason.

Rockstar Games, en su web, ha mostrado algunos de los negocios de Vice City exclusivos para los jugadores que adquieran Ultimate Edition, como los dos talleres de modificaciones Rideout Customs y One-Eyed Williés, el servicio de barbería exclusivo Stock 305, el estudio de tatuajes Electric Gang Tattoo, siendo este uno de los establecimientos para acceder a varias prendas exclusivas y únicas.

El estudio de videojuegos ha confirmado otra de las experiencias de juego de Grand Theft Auto VI con el vehículo Vapid Dominator Buggy del 67, como parte de Ultimate Edition, y que servirá como armero y depósito donde dejar a buen recaudo la mercancía robada que habrá que llevar al perista.

Una edición que se cierra con estéticas inspiradas en Macca, el caimán, el almacén de mercancía ilegal de los PTT Youngin$ y el encargo de colección de coches clásicos para devolverlos a su esplendor de antaño.