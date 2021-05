El rover Perseverance exhibe su poder de enfoque a corta distancia

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El rover Perseverance de la NASA ha empezado a usar la cámara WATSON en el extremo de su brazo robótico para realizar una prueba de enfoque de objetivos de roca en la superficie del Planeta Rojo.

WATSON (Wide Angle Topographic Sensor for Operations and eNgineering) se encuentra en el instrumento SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals), ubicado en el extremo del largo brazo robótico de Perseverance.

Una secuencia de imágenes tomadas el 10 de mayo en un objetivo de roca en el cráter Jezero demuestra las capacidades de enfoque de esta cámara a bordo del rover Perseverance https://mars.nasa.gov/resources/25905/watson-takes-a-closer-look/ . Se aprecia la huella dejada por el láser a bordo del rover.

Un objetivo clave de la misión de Perseverance en Marte es la astrobiología, incluida la búsqueda de signos de vida microbiana antigua. El rover caracterizará la geología del planeta y el clima pasado, allanará el camino para la exploración humana del Planeta Rojo y será la primera misión en recolectar y almacenar rocas y regolitos marcianos (rocas y polvo rotos), informa la NASA.

Las misiones posteriores de la NASA, en cooperación con la ESA (Agencia Espacial Europea), enviarían naves espaciales a Marte para recolectar estas muestras selladas de la superficie y devolverlas a la Tierra para un análisis en profundidad.