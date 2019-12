Salvar la capa de ozono en 1987 ha mitigado el calentamiento global

Publicado 10/12/2019 10:59:36 CET

Gracias al Protocolo de Montreal, que en 1987 prohibió las sustancias que agotan la capa de ozono, el proceso en curso de calentamiento global ha sido mitigado.

Una nueva investigación publicada en Environmental Research Letters, determina que para mediados de siglo la Tierra estará, en promedio, al menos 1 grado Celsius más fría de lo que hubiera estado sin el acuerdo. La mitigación es aún mayor en regiones como el Ártico, donde el calentamiento evitado será de hasta 3 ° C a 4 ° C.

"En masa, los CFC son un gas de efecto invernadero miles de veces más potente en comparación con el CO2, por lo que el Protocolo de Montreal no solo salvó la capa de ozono sino que también mitigó una fracción sustancial del calentamiento global", dijo el autor principal del artículo Rishav Goyal, de la Universidad de Nueva Gales del Sur.

"Sorprendentemente, el Protocolo ha tenido un impacto mucho mayor en el calentamiento global que el Acuerdo de Kyoto, que fue diseñado específicamente para reducir los gases de efecto invernadero. Las medidas tomadas como parte del Acuerdo de Kyoto solo reducirán las temperaturas en 0,12 ° C a mediados de siglo. "En comparación con un total de 1 ° C de mitigación del Protocolo de Montreal".

Los hallazgos se hicieron inadvertidamente cuando el equipo se propuso cuantificar cómo el Protocolo de Montreal había afectado la circulación atmosférica alrededor de la Antártida. Para obtener sus resultados, los investigadores modelaron el clima global bajo dos escenarios de química atmosférica: uno con y otro sin la promulgación del Protocolo de Montreal.

Luego extendieron estas simulaciones hacia el futuro utilizando estimaciones conservadoras para las emisiones de CFC no mitigadas, establecidas en un crecimiento anual del 3%, mucho menos que las tasas de crecimiento de CFC observadas en el momento del establecimiento del Protocolo de Montreal. Por lo tanto, sus resultados probablemente subestiman el impacto real del tratado internacional para reducir los CFC.

El éxito del Protocolo de Montreal para mitigar el cambio climático es aún más sorprendente cuando se enfoca en dominios regionales. Por ejemplo, el calentamiento de entre 0.5 ° C y 1 ° C ya se ha evitado en Norteamérica, África y Eurasia. A mediados de siglo, el calentamiento evitado en algunas de estas áreas será de 1.5 ° C a 2 ° C y en el Ártico el calentamiento evitado será de hasta 3 ° C a 4 ° C.

Los investigadores también encontraron una cantidad de hielo derretido evitado debido al Protocolo, con la extensión del hielo marino alrededor del Ártico durante el verano alrededor de un 25% mayor hoy de lo que hubiera sido sin ninguna reducción en las emisiones de CFC. El calentamiento evitado sobre Groenlandia también sugiere que la capa de hielo acelerada observada se derrite allí y el aumento del nivel del mar asociado también ha sido reducido por el Protocolo.

"Sin ninguna fanfarria, el Protocolo de Montreal ha mitigado los impactos del calentamiento global durante más de tres décadas, superando algunos tratados que estaban específicamente destinados a mejorar los impactos del cambio climático", dijo el coautor Martin Jucker en un comunicado.

Mirando hacia el futuro, el coautor profesor Matthew England dijo: "El éxito del Protocolo de Montreal demuestra magníficamente que los tratados internacionales para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero realmente funcionan; pueden afectar nuestro clima de manera muy favorable y pueden ayudarnos a evitar niveles peligrosos del cambio climático.

"Montreal resolvió los CFC. El próximo gran objetivo debe ser reducir a cero nuestras emisiones de dióxido de carbono".