Sony firma un acuerdo con Microsoft para mantener Call of Duty durante 10 años en PlayStation

MADRID, 17 Jul. (Portaltic/EP) -

Sony ha firmado un acuerdo vinculante con Microsoft en el que se asegura que Xbox mantendrá la franquicia de Call of Duty, desarrollada por Activision Blizzard, para PlayStation durante 10 años, tras la adquisición de esta por parte de Microsoft.

Desde que se anunció la compra de Activision Blizzard por parte de la empresa matriz de Xbox en enero de 2022, y tras meses de juicios y batallas legales entre Sony y Microsoft para evitar un posible monopolio en la industria del 'gaming', ambas compañías han puesto fin a esta lucha llegando a un acuerdo respecto a la exclusividad de esta franquicia, uno de los motivos por los que se ha alargado este enfrentamiento.

Así lo ha detallado Xbox en una publicación en Twitter, donde ha anunciado el acuerdo entre Microsoft y Sony para mantener el videojuego de Activision Blizzard en PlayStation, alegando que de esta forma pretenden conseguir "un futuro en el que los jugadores de todo el mundo tengan más opciones para jugar sus juegos favoritos".

We are pleased to announce that Microsoft and @PlayStation have signed a binding agreement to keep Call of Duty on PlayStation following the acquisition of Activision Blizzard. We look forward to a future where players globally have more choice to play their favorite games. — Phil Spencer (@XboxP3) July 16, 2023

En concreto, este acuerdo asegura un compromiso de 10 años para mantener Call of Duty en PlayStation, tal y como ha confirmado la directora de comunicaciones globales de Xbox, Kari Pérez, a The Verge. Siguiendo esta línea, el acuerdo solo incluye la franquicia de videojuegos mencionada anteriormente, pero no otros títulos de la misma desarrolladora.

Microsoft ofreció a Sony un acuerdo para mantener Call of Duty en su consola por primera vez en diciembre de 2022. Sin embargo, el fabricante japonés no aceptó ninguna de las propuestas de Microsoft, alegando que la compañía estadounidense podía sabotear igualmente el videojuego.

En concreto, acusó a Microsoft de que podría lanzar una versión del título con menor rendimiento y calidad para PlayStation y sugirió que esta contendría fallos y errores para que los jugadores "perdiesen la confianza en PlayStation" y cambiasen a Xbox.

LA FTC PIERDE EL JUICIO CONTRA LA COMPRA DE MICROSOFT

Ahora, la situación ha cambiado tras el fallo a favor de Microsoft en el juicio de la Comisión Federal de Comercio estadounidense (FTC) contra el fabricante de Xbox, en el que se pretendía bloquear la compra de la desarrolladora de videojuegos por parte de Microsoft.

Un tribunal federal de Estados Unidos emitió el mes pasado una orden de restricción temporal -solicitada previamente por la FTC- que bloqueaba la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Sin embargo, este sábado la Corte de apelaciones del Noveno Circuito ha negado la moción de la FTC, quien ha perdido el juicio.

Según ha detallado el presidente de Microsoft, Brad Smith, a través de una publicación en Twitter, desde la compañía agradecen la "rápida respuesta" de este tribunal. "Esto nos acerca un paso más a la línea de meta en este maratón de revisiones regulatorias globales", ha sentenciado.

Ahora, la Autoridad de los Mercados y la Competencia de Reino Unido (CMA, por sus siglas en inglés) es el único organismo relevante que continúa siendo un obstáculo para su compra. Por el contrario, la compra ha sido aprobada en Europa, Japón, China y Brasil, entre otros de los países que han analizado la adquisición.

En otra publicación, Smith ha recordado que, desde que anunciaron la compra de Activision Blizzard, la compañía se ha "comprometido a abordar las preocupaciones de los reguladores", así como de los desarrolladores de juegos y plataformas y los consumidores.

From Day One of this acquisition, we’ve been committed to addressing the concerns of regulators, platform and game developers, and consumers. Even after we cross the finish line for this deal’s approval, we will remain focused on ensuring that Call of Duty remains available on… https://t.co/hMWjC58wRi — Brad Smith (@BradSmi) July 16, 2023

En este marco, ahora que finalmente se ha dado luz verde a la compra de la desarrolladora de videojuegos, Smith ha subrayado que seguirán tratando de garantizar que Call of Duty "permanezca disponible en más plataformas y para más consumidores que nunca".