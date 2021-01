Space X bate récord al lanzar 143 satélites con un solo cohete

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un cohete Falcon 9 ha lanzado 143 satélites a la órbita, la mayor cantidad jamás desplegada en una sola misión, completando la primera misión del Programa de viajes compartidos SmallSat de SpaceX.

La misión Transporter 1 fue lanzada a las 15 hora UTC el 24 de enero desde el Space Launch Complex 40 (SLC-40) en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida.

El impulsor de la primera etapa de Falcon 9 anteriormente apoyó el lanzamiento de la segunda misión de demostración de Crew Dragon, la misión ANASIS-II, una misión Starlink y el lanzamiento de la misión de reabastecimiento de carga de Dragon número 21 a la Estación Espacial Internacional. Después de la separación de la etapa, la primera etapa de Falcon 9 aterrizó en la nave no tripulada Of Course I Still Love You, estacionada en el Océano Atlántico, según un comunicado de Space X.

A bordo de este lanzamiento se encontraban 133 naves espaciales comerciales y gubernamentales (incluidos CubeSats, microsatélites y vehículos de transferencia orbital) y 10 satélites Starlink, la mayor cantidad de naves espaciales jamás desplegadas en una sola misión. Los satélites Starlink a bordo de esta misión fueron los primeros en la constelación en desplegarse en una órbita polar.