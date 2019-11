Space X lanza otros 60 satélites Starlink de Internet espacial

Publicado 11/11/2019 17:51:35 CET

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

SpaceX ha lanzado con éxito el segundo lote de 60 pequeños satélites para el servicio Starlink de Internet de alta velocidad accesible desde que cualquier parte del mundo, que impulsa Elon Musk.

Un cohete Falcon 9 que transportaba los satélites ha despegado de la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral aproximadamente a las 14.55 GMT de este lunes 11 de noviembre, tal y como estaba previsto.

Durante la misión, la primera etapa del Falcon 9 (que ha utilizado por cuarta vez SpaceX), ha volado de regreso a la Tierra aterrizando con éxito en una barcaza flotando en el Atlántico, bautizada 'Of Course I Still Love You' ('Por supuesto que sigo queriéndote', en español), estacionada en el Océano Atlántico.

Los satélites Starlink (con un peso de 227 kg cada uno) se desplegarán a una altitud de 280 kilómetros. Antes de elevar su órbita, los ingenieros de SpaceX llevarán a cabo revisiones de datos para garantizar que todos los satélites Starlink estén funcionando según lo previsto. Una vez que se completen los chequeos, los satélites usarán sus propulsores de iones a bordo para moverse a sus órbitas previstas.

SpaceX está desarrollando un sistema de Internet de banda ancha de baja latencia para satisfacer las necesidades de los consumidores de todo el mundo. Habilitado por una constelación de satélites de órbita terrestre baja, Starlink proporcionará Internet rápido y de confianza a poblaciones con poca o ninguna conectividad, incluidas comunidades rurales y lugares donde los servicios existentes son demasiado caros o poco fiables, según indica la compañía.

Desde el lanzamiento de los primeros 60 satélites Starlink en mayo, SpaceX ha aumentado la capacidad del espectro para el usuario final a través de actualizaciones en el diseño que maximizan el uso de las bandas Ka y Ku. Además, los componentes de cada satélite son 100% desechables y se quemarán rápidamente en la atmósfera de la Tierra al final de su ciclo de vida, una medida que excede todos los estándares de seguridad actuales.

Starlink tiene como objetivo ofrecer servicios en partes de los Estados Unidos y Canadá después de seis lanzamientos, expandiéndose rápidamente a la cobertura global del mundo poblado después de 24 lanzamientos.