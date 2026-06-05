Stamp y Humanos, ganadoras de Mastercard For Fintechs Iberia 2026

Paulo Raposo, director general de Mastercard en Portugal; Pedro Andrade, cofundador y CEO de Humanos (Portugal); Pablo Campos García, Chief Business Officer de Stamp (España); y Juan Pablo Vivas, director general de Mastercard en España - CEDIDA

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La fintech española Stamp y a portuguesa Humanos han sido las ganadoras de la tercera edición de Mastercard For Fintechs Iberia, competición de Mastercard en Europa Occidental cuyo objetivo es impulsar el ecosistema fintech en España y Portugal. Ambas startups forman parte de las 83 candidaturas recibidas, entre las que fueron seleccionadas 5 que presentaron sus propuestas en el marco del South Summit 2026.

Gracias a este reconocimiento, ambas compañías participarán en la final europea de Mastercard For Fintechs, que se celebrará en Italia a finales de este año y en la que competirán con startups procedentes de Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos.

Stamp es una fintech especializada en pagos transfronterizos e instantáneos, específicamente en la digitalización de la devolución del IVA (Tax Free). Su solución busca sustituir el sistema tradicional de reembolsos por un modelo de "Real Tax Free" mediante una propuesta centrada en eliminar la fricción del papeleo y reducir drásticamente las comisiones para los turistas internacionales a través de un proceso de un solo escaneo en el punto de venta. Tras conocer el fallo del jurado, Pablo Campos Garcia, Chief Business Officer de Stamp, ha destacado que se trata de “un reconocimiento clave para el crecimiento de la compañía, especialmente por las oportunidades que se abren al colaborar con un partner como Mastercard, referente en el ecosistema de pagos, y por el impulso que supone para seguir transformando el modelo tax free a nivel internacional”.

Por su parte, Humanos, presentada por Pedro Andrade, Co-Founder y CEO, desarrolla una solución enfocada en el comercio agéntico y la creación de una capa de autorización humana para la inteligencia artificial. Su tecnología permite transformar aprobaciones humanas (como firmas o consentimientos) en autorizaciones portátiles y estructuradas que cualquier sistema puede verificar y aplicar con el objetivo de garantizar que los agentes de IA solo ejecuten acciones financieras o de acceso a datos cuando hayan sido explícitamente autorizados, asegurando resultados deterministas y verificables. Desde la Fintech, destacan que “supone un paso muy relevante en nuestro desarrollo, especialmente al contar con Mastercard como aliado estratégico para seguir impulsando modelos de confianza en la interacción entre humanos e inteligencia artificial dentro del entorno financiero”.

La competición se celebró durante una jornada celebrada por Mastercard en el marco de South Summit 2026, uno de los principales eventos europeos dedicados al emprendimiento y la innovación, en el que se debatieron con Mastercard sobre la IA, el futuro de los pagos, la inclusión financiera y los servicios financieros dirigidos al segmento más joven, entre otros temas.

La jornada fue inaugurada por Juan Pablo Vivas, director general de Mastercard en España, quien puso en valor el papel de las fintech como agentes clave en la evolución del sector financiero: “Mastercard For Fintechs Iberia se ha consolidado como un programa clave para el ecosistema fintech, a través del que, no solo acompañamos a las startups en su crecimiento, sino que co-creamos un futuro financiero más inclusivo, eficiente e interconectado. Este programa refleja nuestro compromiso con la innovación y con el talento de España y Portugal, y estamos encantados de que Stamp nos represente en la final de este año, una edición en el que el número de candidaturas recibida dice mucho del dinamismo y madurez del ecosistema fintech ibérico”.

El jurado de esta edición estuvo integrado por representantes de entidades financieras, fondos de inversión, asociaciones del sector y expertos del ecosistema fintech europeo, entre ellos Roger Salvat Batlle, VP Business Development & Strategic Alliances de CaixaBank dayOne; Teresa Gómez Álvarez, Principal de Easo Ventures; Arturo Mac Dowell, presidente de AEFI; Ernst Starhemberg, Head of Selection Spain de Endeavor; João Miguel Dias, Investment Partner de Armilar; Marina Ros Allain, Partnerships Manager de Startup Valencia; Miguel Prado Gangoiti, socio de Regulación Financiera & Fintech de Andersen; Quino Fernández, director y CEO de Aticco Lab Barcelona Finance Hub; Pablo Moreno Vera, Analyst (Open Business) de Unicaja; Diego Calascibetta, VP Business Development & Partnerships Group de Santander; Philipp Kolobkov, Principal de Plug and Play; Gonzalo García Bullón, Responsable Corporate de Lanzadera; Sara Piñero Mosquera, Associate de Herbert Smith Freehills Kramer LLP; y Pablo Penas Franco, CEO & Founder de Scale Up Partner.

El comité evaluó las candidaturas teniendo en cuenta aspectos como el grado de innovación, la capacidad de escalabilidad, el impacto potencial, la sostenibilidad del modelo y su proyección internacional.

Mastercard For Fintechs: un impulso al crecimiento de startups europeas

El programa Mastercard For Fintechs ofrece a las startups participantes acceso a distintas herramientas y recursos pensados para acelerar su desarrollo y consolidación dentro del ecosistema financiero europeo.

Entre las ventajas, se incluyen contenidos especializados a través de Mastercard Academy, así como la participación en algunos de los principales encuentros fintech de Europa, donde conectan startups, inversores, hubs de innovación y compañías líderes del sector.

Además, las fintechs seleccionadas pasan a formar parte de una red internacional de innovación con acceso a soluciones tecnológicas de Mastercard, oportunidades de colaboración estratégica y visibilidad dentro del ecosistema global.

La startup que resulte ganadora de la final europea obtendrá un premio valorado en 100.000 euros destinados a inversión en marketing. El reconocimiento incluye también acceso a activos de patrocinio de Mastercard, entrada directa al programa Start Path y mentoría especializada de expertos internacionales del sector fintech.