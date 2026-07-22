Startup chilena de IA Nexor cierra alianzas en Dubai, Miami y Singapur

Startup chilena de inteligencia artificial Nexor - CEDIDA

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La startup chilena de inteligencia artificial Nexor, fundada a principios de 2026 por los reconocidos emprendedores Ian Lee, Gabriel Cid y Daniel Jiménez, cerró alianzas en Miami, Singapur y Dubai, con el objetivo de expandirse hacia esos mercados.

Se trata de un paso clave para el crecimiento de este emprendimiento local, que desarrolla tecnología agéntica de IA para la gestión comercial, el cual ha venido irrumpiendo con fuerza en el ecosistema de startups tras asegurar un financiamiento de US$1,9 millones, que incluye el respaldo del connotado fondo Andreessen Horowitz (Facebook, Airbnb, GitHub, entre otros) a través de su programa de aceleración de alto perfil a16z Speedrun. Hasta el momento, es la única startup chilena que ha logrado ser parte de este programa.

El hito de partida oficial de la compañía se selló este miércoles con un evento de lanzamiento ante unos 60 invitados, encuentro en el cual se anunció su próximo arribo a San Francisco, EE.UU., donde la startup participará en el mencionado programa de a16z con miras al Demo Day del 6 de octubre.

"Esta es una startup chilena con proyección global. El cierre de las alianzas internacionales, especialmente en Medio Oriente, sumado al respaldo de un fondo global tan relevante como el de Andreessen Horowitz, valida el impacto de nuestra tecnología y nos permite acelerar nuestra internacionalización para transformar la forma en que las empresas venden. El potencial y nivel de autonomía de la plataforma ha hecho que en el ecosistema local ya sea catalogada como 'el Claude de las ventas’”, comenta Gabriel Cid, cofundador de Nexor.

La empresa ya muestra una positiva tracción, con US$340 mil de facturación inicial, por lo que se posiciona como una de las startups de más rápido crecimiento en Latinoamérica, con proyecciones de alcanzar los US$10 millones en el corto y mediano plazo.

Qué es Nexor

El modelo de Nexor apunta a revolucionar de punta a punta las tareas de venta que hoy dependen de SDRs, ejecutivos o call centers –tales como contactar leads, calificarlos, agendar reuniones, hacer seguimiento y cerrar oportunidades en canales como teléfono, WhatsApp, email e Instagram–, y opera 24/7 de forma autónoma. A diferencia de otros actores, los agentes de Nexor usan capas de razonamiento, se coordinan y recuerdan, siempre usando como contexto el conocimiento de cada empresa.

Al conectar directamente con métricas clave como conversión y velocidad de contacto, es una solución para concretar oportunidades que muchas veces se pierden por falta de capacidad operativa en compañías con alto volumen de prospectos. Asimismo, la confidencialidad de los datos es un pilar esencial en su operación, ya que cada cliente trabaja en un entorno aislado y sellado donde la información está completamente encriptada en tránsito y reposo, garantizando que las conversaciones nunca se compartan ni se utilicen para entrenar otros modelos de inteligencia artificial.

Sobre sus fundadores

El rápido despliegue de Nexor responde en gran medida al historial de sus creadores. Ian Lee cofundó previamente Examedi –startup de salud a domicilio que levantó US$17 millones en una Serie A liderada por General Catalyst y llegó a una valorización cercana a US$100 millones–. Por su parte, Gabriel Cid cuenta con una destacada experiencia tras fundar Capitalizarme.com, plataforma de inversión inmobiliaria que ha ayudado a más de 20 mil personas y generado más de US2.000 millones en GMV. Al equipo se suma Daniel Jiménez como experto en estrategia comercial, exgerente de Expansión en Capitalizarme y fundador de RAB Inversiones, quien lidera el diseño práctico de las funciones de venta de los agentes.