El telescopio Webb buscará jóvenes enanas marrones y planetas errantes

Astrónomos utilizarán el futuro Telescopio Webb de la NASA, cuyo lanzamiento está previsto en 2021, para buscar enanas marrones jóvenes y planetas errantes ubicados en el espacio interestelar.

En un estudio dirigido por Aleks Scholz de la Universidad de St Andrews en el Reino Unido, los investigadores utilizarán Webb para descubrir a los residentes más pequeños y débiles de una guardería estelar cercana llamada NGC 1333.

Ubicada a unos 1.000 años luz de distancia en la constelación de Perseo, el cúmulo estelar NGC 1333 está bastante cerca en términos astronómicos. También es muy compacto y contiene muchas estrellas jóvenes. Estos tres factores lo convierten en un lugar ideal para estudiar la formación de estrellas en acción, particularmente para aquellos interesados en objetos muy débiles que flotan libremente.

"Las enanas marrones menos masivas identificadas hasta ahora son solo cinco a 10 veces más pesadas que el planeta Júpiter", explicó Scholz. "Todavía no sabemos si se forman incluso objetos de menor masa en viveros estelares. Con Webb, esperamos identificar a los miembros de esta giardería estelar tan insignificantes como Júpiter por primera vez. Sus números relativos a enanas marrones más fuertes y estrellas arrojarán luz sobre su orígenes y también nos dan pistas importantes sobre el proceso de formación estelar en general ", declaró en un comunicado.

Los objetos de muy baja masa son fríos, lo que significa que emiten la mayor parte de su luz en longitudes de onda infrarrojas. Observar la luz infrarroja de los telescopios terrestres es un desafío debido a la interferencia de la atmósfera de la Tierra. Debido a su gran tamaño y capacidad para ver la luz infrarroja con una sensibilidad sin precedentes, Webb es ideal para encontrar y caracterizar objetos jóvenes que flotan libremente con masas inferiores a cinco Júpiter.

La distinción entre enanas marrones y planetas gigantes es borrosa. "Hay algunos objetos con masas debajo de la marca de 10 Júpiter que flotan libremente a través del cúmulo. Como no orbitan ninguna estrella en particular, podemos llamarlos enanas marrones u objetos de masa planetaria, ya que no sabemos mejor, "dijo el miembro del equipo Koraljka Muzic de la Universidad de Lisboa. "Por otro lado, algunos planetas gigantes masivos pueden tener reacciones de fusión. Y algunas enanas marrones pueden formarse en un disco".

También está la cuestión de los "planetas errantes": objetos que se forman como planetas y luego son expulsados de sus sistemas solares. Estos cuerpos que flotan libremente están condenados a vagar entre las estrellas para siempre.

El equipo utilizará el generador de imágenes de infrarrojo cercano y el espectrógrafo de hendiduras (NIRISS) de Webb para estudiar estos diversos objetos de baja masa. Un espectrógrafo divide la luz de una sola fuente en sus colores componentes de la misma manera que un prisma divide la luz blanca en un arco iris. Esa luz lleva huellas dactilares producidas cuando el material emite o interactúa con la luz. Los espectrógrafos permiten a los investigadores analizar esas huellas digitales y descubrir propiedades como la temperatura y la composición.