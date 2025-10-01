Tercera menor máxima extensión de hielo marino antártico desde 1979

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Antártida registró este invierno austral la tercera menor extensión máxima de hielo marino desde que se iniciaron los registros por satélite.

El 17 de septiembre de 2025, la extensión del hielo marino antártico probablemente alcanzó su punto máximo, con un máximo de 17,81 millones de kilómetros cuadrados, el tercer máximo más bajo registrado por satélite desde 1979, según informó el National Snow and Ice Data Center de Estados Unidos.

La extensión de este año es 740.000 kilómetros cuadrados superior a la de 2023, el máximo histórico más bajo. Es 900.000 kilómetros cuadrados inferior a la extensión máxima antártica promedio del período comprendido entre 1981 y 2010. La extensión del hielo marino es notablemente inferior a la media en el océano Índico y el mar de Bellingshausen. La extensión es ligeramente superior a la media en el mar de Ross.

La extensión máxima antártica se produce seis días antes que la fecha mediana del 23 de septiembre, entre 1981 y 2010. El rango intercuartil (la cantidad de dispersión a la mitad del 50 % de un conjunto de datos) para la fecha del máximo antártico es del 18 al 30 de septiembre.