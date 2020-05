The Last of Us Parte II y Ghost of Tsushima anuncian nuevas fechas de lanzamiento

The Last of Us Parte II y Ghost of Tsushima anuncian nuevas fechas de lanzamient

The Last of Us Parte II y Ghost of Tsushima anuncian nuevas fechas de lanzamient - Sony

MADRID, 28 Abr. (Portaltic/EP) -

Sony Interactive Entertainment ha anunciado las nuevas fechas de lanzamiento de The Last of Us Parte II y Ghost of Tsushima, dos títulos exclusivos de PlayStation 4 (PS4), que llegarán al mercado el 19 de junio y el 17 de julio, respectivamente.

El estudio de videojuegos Naughty Dog planeaba lanzar The Last of Us: Parte II el 29 de mayo, después de que se informara de un primer retraso respecto a la fecha original de publicación (21 de febrero), debido a la falta de tiempo para su desarrollo.

A principios de abril Sony anunció un nuevo retraso de la segunda entrega de esta saga de acción para la consola PS4, que finalmente estará disponible el 19 de junio, en exclusiva para su videoconsola, como informa en un comunicado.

Otro título exclusivo que también había sido retrasado, Ghost of Tsushima, llegará el próximo 17 de julio, cuando se esperaba su disponibilidad inicialmente para el 26 de junio.