TikTok permitirá publicar vídeos más largos de hasta tres minutos

MADRID, 2 Dic. (Portaltic/EP) -

La red social china TikTok está estudiando la posibilidad de que los usuarios puedan publicar vídeos de hasta tres minutos en la plataforma.

Actualmente, los usuarios de TikTok, que destaca por ofrecer vídeos cortos, pueden grabar, editar y publicar vídeos de hasta 60 segundos en la aplicación.

Sin embargo, la red social estaría trabajando para introducir una nueva opción que permita publicar vídeos en la plataforma de hasta tres minutos, según ha informado el consultor tecnológico Matt Navarra.

?? TikTok is rolling out ability to upload longer videos of up to 3 minutes long ???? pic.twitter.com/9ifs7s7Uh3