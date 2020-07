Twitter afirma que sus propias herramientas para empleados contribuyeron al hackeo

MADRID, 16 Jul. (Portaltic/EP) -

La compañía Twitter ha afirmado que sus sistemas internos fueron comprometidos por piratas informáticos, por lo que el hackeo de este miércoles, el mayor incidente de seguridad de la historia de la plataforma, no podría haberse llevado a cabo sin acceso a las herramientas de la empresa y los privilegios de los empleados.

La red social sufrió este miércoles un ataque informático por el que las cuentas verificadas de personalidades reconocidas como el cofundador de Microsoft, Bill Gates, el expresidente estadounidense Barack Obama o el CEO de Tesla, Elon Musk, fueron hackeadas para llevar a cabo estafas con criptomonedas.

"Hemos detectado lo que creemos que es un ataque coordinado de ingeniería social llevado a cabo por personas que se dirigieron con éxito a algunos de nuestros empleados con acceso a sistemas y herramientas internas", ha indicado la compañía a través de su cuenta en la red social.

"Sabemos que utilizaron este acceso para tomar el control de muchas cuentas altamente visibles (incluidas las verificadas) y tuitear en su nombre", ha añadido.

We detected what we believe to be a coordinated social engineering attack by people who successfully targeted some of our employees with access to internal systems and tools.