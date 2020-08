Twitter bloqueará enlaces que promueven la violencia y el odio

MADRID, 29 Jul. (Portaltic/EP) -

La compañía Twitter ha anunciado que bloqueará en su plataforma los enlaces que dirijan a páginas web que promueven la violencia y el odio, una medida que entrará en vigor a partir de este 30 de julio.

La plataforma ya contaba con medidas para prohibir los tuits que promueven una conducta odiosa y la violencia, pero ahora lo extenderá también al contenido vinculado en los tuits.

En este sentido, la compañía enviará un aviso de advertencia a los usuarios cuando haga clic en un enlace o lo bloqueará para que no pueda ser tuiteado.

"Si hemos bloqueado un enlace, verá un mensaje de error cuando intenta incluirlo en su tuit o mensaje directo o en su perfil. El mensaje dice: 'No puede completar esta acción porque Twitter o nuestros socios identificaron este enlace como potencialmente dañino. Visite nuestro Centro de ayuda para obtener más información'", ha indicado la compañía en su Centro de ayuda.

Twitter podrá bloquear los enlaces cuyo contenido esté relacionado con 'malware', intentos de 'phishing', enlaces de spam, así como aquellos que violan las normas de la compañía, como enlaces que incluyen terrorismo y extremismo violento, explotación sexual infantil, violencia, conducta odiosa, información privada o material pirateado, entre otras cosas.

As we continue to address harmful content, we've updated our link policy:1?? Hateful conduct and violence are now link content categories that we may block2?? Accounts dedicated to sharing these types of links may be suspendedThe full policy: https://t.co/G99F3M779b