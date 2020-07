Twitter confirma que 130 cuentas se vieron afectadas por el hackeo

MADRID, 17 Jul. (Portaltic/EP) -

La compañía Twitter ha confirmado que alrededor de 130 cuentas de la red social se vieron afectadas por el hackeo de este miércoles, el mayor incidente de seguridad de la historia de la plataforma.

La red social sufrió este miércoles un ataque informático por el que las cuentas verificadas de personalidades reconocidas como el cofundador de Microsoft, Bill Gates, el expresidente estadounidense Barack Obama o el CEO de Tesla, Elon Musk, fueron hackeadas para llevar a cabo estafas con criptomonedas.

El hackeo hizo que ciertas cuentas verificadas mostraran un mensaje que instaba a los seguidores a pinchar el enlace adjunto y realizar una donación en bitcoins.

"Creemos que aproximadamente 130 cuentas fueron atacadas como parte del incidente. Para un pequeño subconjunto de estas cuentas, los atacantes pudieron obtener el control de las cuentas y luego enviar tuits desde ellas", ha afirmado Twitter a través de su cuenta oficial en la red social.

Based on what we know right now, we believe approximately 130 accounts were targeted by the attackers in some way as part of the incident. For a small subset of these accounts, the attackers were able to gain control of the accounts and then send Tweets from those accounts.