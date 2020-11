Twitter ralentiza el lanzamiento de Fleets para solucionar "problemas de rendimiento y estabilidad"

MADRID, 19 Nov. (Portaltic/EP) -

La red social Twitter ha anunciado que está ralentizando el lanzamiento de la nueva función de la plataforma llamada Fleets para solucionar "problemas de rendimiento y estabilidad".

Twitter lanzó el pasado martes de forma global la función Fleets, que permite publicar 'tuits' temporales que se eliminan tras 24 horas, un formato bastante similar a las 'Historias' de Instagram.

Ahora, la compañía ha informado de que está ralentizando el lanzamiento de Fleets para solucionar "algunos problemas de rendimiento y estabilidad". En este sentido, Twitter ha señalado que los usuarios que todavía no cuenten con esta nueva función, es posible que no la obtengan "durante unos días más".

We’re slowing down the rollout of Fleets to fix some performance and stability problems. If you don’t have the feature yet, you may not get it for a few more days.We love that so many people are using Fleets and want to ensure we’re providing the best experience for everyone.