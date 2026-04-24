Ubisoft anuncia la remasterización de Assassin's Creed Black Flag, con gráficos actualizados y nuevo contenido narrativo

Assassins Creed Black Flag Resynced. - UBISOFT.

MADRID, 24 Abr. (Portaltic/EP) -

Ubisoft ha anunciado el lanzamiento de Assassin's Creed Black Flag Resynced, la remasterización del título lanzado en 2013, cuyos gráficos han sido actualizados y con nuevo contenido narrativo.

Tras meses de rumores y filtraciones, la compañía ha anunciado finalmente que la remasterización del videojuego de piratas de la franquicia de los asesinos estará disponible a partir del próximo 9 de julio para PS5 y PS5 Pro, Xbox Series X|S y PC.

Los jugadores podrán volver a ponerse en la piel del corsario Edward Kenway trece años después del lanzamiento del juego original, pero esta vez con mejoras gráficas y tecnológicas impulsadas por el motor Anvil de Ubisoft, utilizado en Assassin's Creed Shadows.

En esta línea, el videojuego cuenta con una iluminación global con trazado de rayos (RTGI) y reflejos, rendimiento optimizado con opciones de 60 FPS en consola, recursos gráficos rediseñados para apoyar los procesos de micropolígonos y el renderizado físico, y la actualización de la simulación y renderizado del agua.

Más allá de las mejoras técnicas, la trama principal continúa siendo la misma, pero Ubisoft ha incorporado nuevo contenido para mejorar la experiencia del usuario. A partir de ahora se podrán añadir nuevos oficiales y mascotas al barco, las playas ofrecerán más recompensas y enfrentamientos, habrá misiones adicionales, se podrán generar ingresos pasivos con los barcos capturados y se han integrado diez nuevas canciones que cantará la tripulación durante los viajes.

En cuanto a los combates, se han incorporado nuevas mecánicas de desvío, incapacitaciones viscerales, movimientos más rápidos de dardos y pistolas y un nuevo arquetipo de enemigo, el Demoledor. Respecto a las batallas navales, se han añadido nuevas armas secundarias, como barriles de metralla, y los cañones de 8 libras abren más puntos débiles. Además, los barcos enemigos contarán con equipo diferente en función de sus alianzas.

El 'parkour' es esencial para cualquier entrega de la saga de Assassin's Creed, y Ubisoft es consciente de ello. En esta remasterización, la compañía ha integrado el salto manual, impulsos laterales y hacia atrás, y ha agilizado las interrupciones entre movimientos durante el 'parkour'.

Respecto al sigilo, se ha ampliado la "vista de águila" de Edward en un nuevo modo de observación, agacharse en cualaquier lado permitirá que el protaginista pase desapercibido en tierra, mientras que para acercarse de forma sigilosa en el agua se podrá sumergir en cualquier parte. Además, las luces y sombras también serán fundamentales para este tipo de misiones.

Otro factor que Ubisoft ha destacado es la meteorología. El tiempo cambiante del Caribe se convierte en un "personaje por derecho propio y hace que el mar cobre vida", como ha subrayado la compañía. En este sentido, los objetos destructibles reaccionan a las condiciones meteorológicas y al combate, los carteles se vuelan con el viento, las velas de los barcos se agitan y los cocos ruedan por el suelo.

Assassin's Creed Black Flag Resynced estará disponible en las ediciones Estándar, con un precio de 59,99 euros; Deluxe, con contenido adicional por 69,99 euros; y Coleccionista, que asciende a los 199,99 euros, y que incluye 'merchandising' oficial del juego, objetos exclusivos y contenido descargable dentro del juego.