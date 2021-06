Ubisoft lleva a los jugadores al espacio con Mario+Rabbids y a Francia con Assassin's Creed Valhalla

Mario+Rabbids Sparks of Hope

Mario+Rabbids Sparks of Hope - UBISOFT

MADRID, 12 Jun. (Portaltic/EP) -

Rainbow Six Extraction, Assassin's Creed Valhalla y Far Cry 6 han protagonizado este sábado el evento Ubisoft Forward, donde la desarrolladora ha presentado Mario+Rabbids Sparks of Hope y compartido nuevo material del juego de Avatar.

La desarrolladora ha compartido más detalles y un gameplay de Tom Clancy's: Rainbow Six Extraction (presentado en el E3 de 2019 como Quarantine) en el marco de la celebración de la feria E3 2021.

En este título, el parásito alienígena detectado en Nuevo México se ha expandido a nuevas áreas y ha evolucionado. En el proceso de intentar contenerlo, Hibana ha sido capturada, lo que organiza una misión de extracción para rescatarla.

Esta nueva entrega se potencia la capacidad de cooperación de los jugadores, quienes deberán combatir juntos y aprender del enemigo. Pero el agente que sea atrapado no podrá volver a participar en la partida hasta que sea rescatado por los demás. Ofrece modo para un jugador o para hasta tres compañeros.

Rainbow Six Extraction estará disponible el 16 de septiembre en Xbox One y Series X/S, PlayStation 4 y PlayStation 5, PC y Stadia.

De la misma franquicia, Rainbow Six Siege se estreno hace seis año, y este sábado Ubisoft ha anunciado el juego multiplataforma, que permitirá mantener y seguir el progreso sin importar desde donde se juegue.

La unificación será gradual, ya que la compañía quiere que todo funcione correctamente cuando esté disponible: el 30 de junio se lanzará para Stadia, y el soporte multiplataforma estará disponible entre Stadia, Luna y PC. A principios de 2022 se extenderá a Xbox y PlayStation, con el soporte para todas las plataformas de juego.

La compañía también ha anunciado Rocksmith+, un servicio de suscripción para aprender a tocar la guitarra (acústica o eléctrica), que ofrece un amplio catálogo de canciones y una plataforma que guía al usuario y le permite seguir el progreso a su propio ritmo. La inscripción a la beta cerrada para PC está disponible desde este sábado.

El multijugador de deportes Riders Republic estará disponible el 2 de septiembre, y Just Dance 2022, con 40 nuevas canciones y la colaboración del cantante Todrick Hall, llegará el 4 noviembre para Nintendo Switch, PlayStation y Xbox.

Assassin's Creed: Valhalla es el mejor lanzamiento de la franquicia hasta la fecha, según ha compartido la compañía, que ha anunciado la ampliación de la historia de Eivor con nuevas expansiones. Recientemente llegó La ira de los druidas, centrada en Irlanda, y este verano la historia llevará al jugador a Francia, con Asedio a París, que recuperará las misiones de infiltración e introducirá nuevas habilidades, armas, equipamiento y enemigos. En otoño llegará un nuevo tour de descubrimiento y el año que viene habrá más expansiones.

Far Cry 6 también ha tenido su espacio en Ubisoft Forward. En este caso, la compañía ha compartido un vídeo en el que se ve a Antón Castillo dar una lección a su hijo, cuando descubre que está intentando huir en un barco pesquero.

Ubisoft también ha anunciado una nueva aventura de Mario+Rabbids, Sparks of Hope, que lleva a los héroes a una misión más ambiciosa: salvar la galaxia. Para ello tendrán una nave que los llevará de planeta en planeta y contarán con la ayuda de los Sparks, cuyo origen es el centro de esta nueva historia exclusiva para Nintendo Switch.

La compañía ha cerrado su evento con nuevo material de Avatar, el juego de la película homónima diseñado con el motor Snowdrop. Se trata de Frontiers of Pandora, que llegará en 2022 para PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC y las plataformas de 'streaming' Luna y Stadia.