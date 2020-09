Ubisoft planea mostrar 'Beyond Good & Evil 2' en 2021

Ubisoft planea mostrar 'Beyond Good & Evil 2' en 2021 - UBISOFT

MADRID, 18 Sep. (Portaltic/EP) -

El estudio de videojuegos francés Ubisoft ha anunciado que tiene como objetivo mostrar su título 'Beyond Good & Evil 2' en "algún momento del próximo año".

El productor senior de 'Beyond Good & Evil 2', Guillaume Brunier, ha afirmado en un comunicado que el objetivo es "compartir más y mostraros el juego en acción en algún momento del próximo año".

"Sabemos que muchos de ustedes están ansiosos por escuchar más del equipo, obtener más detalles sobre la historia y el universo y probar el juego", ha señalado Brunier. "Nos tomaremos el tiempo necesario para hacerlo bien", ha añadido.

Asimismo, el productor senior ha anunciado que el estudio Ubisoft Paris se ha unido a Ubisoft Montpellier para colaborar en el desarrollo del título, así como "muchas personas nuevas" que se han unido en los últimos seis meses.

La actualización sobre la información del título llega después de que el creador de 'Beyond Good & Evil', Michel Ancel, anunciara su decisión de dejar la empresa para "centrarse en otros proyectos personales", por lo que ya no forma parte del equipo de 'Beyond Good & Evil 2'.

"Durante años, Michel impartió su visión creativa y nos ayudó a permanecer fieles al increíble universo de Beyond Good & Evil", ha indicado Brunier, quien ha subrayado que Ancel "no ha estado involucrado directamente" en el nuevo título "desde hace algún tiempo".