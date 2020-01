La última actualización de Twitter para Android se bloquea nada más abrir la 'app'

MADRID, 22 Ene. (Portaltic/EP) -

La última actualización de Twitter para dispositivos Android, la versión 8.28, ha sufrido un error por el que la aplicación se bloquea nada más abrirla.

El equipo técnico de la red social ha reconocido el problema en esta nueva versión, que se lanzó este martes en Play Store, y ha sugerido a los usuarios que no actualizacen la 'app'.

Twitter también ha advertido de que el soporte técnico está investigando el problema y ha pedido disculpas por "los inconvenientes ocasionados" a los usuarios.

We're investigating a problem with the latest version of our Android app that causes it to crash immediately once it's opened. If you use Twitter for Android, we suggest not updating it until we let you know it's fixed. Sorry for the inconvenience!