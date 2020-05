La vida pudo ser en los fluidos moleculares más antiguos del sistema solar

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Los fluidos moleculares más antiguos del sistema solar podrían haber apoyado la rápida formación y evolución de los componentes básicos de la vida, revela una nueva investigación en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Un grupo internacional de científicos, dirigido por investigadores del Royal Ontario Museum (ROM) y coautores de la Universidad McMaster y la Universidad de York, utilizaron técnicas de vanguardia para mapear átomos individuales en minerales formados en fluidos en un asteroide hace unos 4.500 millones de años.

Al estudiar el icónico meteorito Tagish Lake del ROM, los científicos utilizaron la tomografía por sonda atómica, una técnica capaz de obtener imágenes de átomos en 3-D, para apuntar a las moléculas a lo largo de los límites y poros entre los granos de magnetita que probablemente se formaron en la corteza del asteroide. Allí, descubrieron precipitados de agua que quedaron en los límites de grano en los que llevaron a cabo su investigación innovadora.

"Sabemos que el agua era abundante en el sistema solar temprano", explica el autor principal, el doctor Lee White, becario posdoctoral en el ROM, "pero hay muy poca evidencia directa de la química o la acidez de estos líquidos, a pesar de que tendrían sido crítico para la formación temprana y la evolución de los aminoácidos y, eventualmente, la vida microbiana ".

Esta nueva investigación a escala atómica proporciona la primera evidencia de los fluidos ricos en sodio (y alcalinos) en los que se formaron los framboides de magnetita. Estas condiciones de fluidos son preferenciales para la síntesis de aminoácidos, abriendo la puerta para que se forme vida microbiana desde hace 4.500 millones de años.

"Los aminoácidos son componentes esenciales de la vida en la Tierra, pero aún tenemos mucho que aprender sobre cómo se formaron por primera vez en nuestro sistema solar", dice Beth Lymer, doctorando de la Universidad de York y coautor del estudio. "La mayor cantidad de variables que podemos restringir, como la temperatura y el pH, nos permite comprender mejor la síntesis y la evolución de estas moléculas tan importantes en lo que ahora conocemos como vida biótica en la Tierra".

La condrita carbonosa del lago Tagish se recuperó de una capa de hielo en el lago Tagish (Columbia Británica) en 2000, y luego fue adquirida por el ROM, donde ahora se considera uno de los objetos icónicos del museo. Esta historia significa que la muestra utilizada por el equipo nunca ha estado por encima de la temperatura ambiente o expuesta al agua líquida, lo que permite a los científicos vincular con confianza los fluidos medidos al asteroide original.

Mediante el uso de nuevas técnicas, como la tomografía por sonda atómica, los científicos esperan desarrollar métodos analíticos para los materiales planetarios traidos a la Tierra por naves espaciales, como la misión OSIRIS-REx de la NASA o una misión planificada de retorno de muestras a Marte en un futuro próximo.

"La tomografía por sonda atómica nos brinda la oportunidad de hacer descubrimientos fantásticos en trozos de material mil veces más delgados que un cabello humano", dice White. "Las misiones espaciales se limitan a traer pequeñas cantidades de material, lo que significa que estas técnicas serán fundamentales para permitirnos comprender más sobre el sistema solar y al mismo tiempo preservar el material para las generaciones futuras".