vivo deja de vender móviles en Alemania tras un fallo que le da la razón a Nokia por el uso indebido de sus patentes

MADRID, 9 Jun. (Portaltic/EP) -

vivo ha dejado de vender sus teléfonos móviles en Alemania, un movimiento que se habría visto obligado a tomar tras un fallo que le da la razón a Nokia, que acusa al fabricante chino de no haber cumplido las condiciones contractuales en el uso de sus patentes.

En agosto de 2022, Alemania bloqueó la venta de terminales fabricados por Oppo y OnePlus tras una demanda interpuesta por una empresa finlandesa, en la que se acusaba al gigante tecnológico chino de usar indebidamente una de sus patentes.

Hasta entonces, Oppo y OnePlus -compañías fusionadas en 2021- utilizaban una licencia cruzada que pertenecía a Nokia y era necesaria para poder usar sus patentes para los estándares de conectividad 4G (LTE) y 5G.

Este tenía su origen en noviembre de 2018, cuando la empresa finlandesa firmó un acuerdo de licencia de patentes con el fabricante de 'smartphones' asiático para que sus terminales pudiesen utilizar estas redes por un tiempo limitado.

Según Nokia, tras concluir este acuerdo, Oppo habría seguido utilizando sus patentes en sus teléfonos, motivo por el que interpuso una denuncia ante los juzgados de Mannheim (Alemania), según recogió en su momento WirtschaftsWoche.

Tras el fallo de un Tribunal Regional de Múnich (Alemania), Oppo tuvo que paralizar la distribución y venta de sus teléfonos en este país europeo, misma situación en la que se ha visto envuelto vivo recientemente, que pertenece a su mismo conglomerado, BBK Electronics.

Debido a que el Tribunal Regional de Mannheim falló a favor de Nokia a principios de abril, dándole la razón, este fabricante ha tenido que dejar de vender y comercializar sus productos en Alemania, algo de lo que ya estaba prevenido desde hacía dos meses.

La marca ha insistido en que "respeta totalmente la propiedad intelectual" y que, a pesar de haber negociado con Nokia la renovación de sus licencias, no han llegado a un acuerdo por "no haber cumplido con su obligación de ofrecer una licencia en términos FRAND -justos, razonables y no discriminatorios-".

Si bien ha reconocido estar "decepcionado con las sentencia" del organismo alemán, ha apelado las decisiones y revisará "otras opciones". "Mientras tanto, seguimos en estrecho contacto con Nokia para finalizar las negociaciones de la licencia de acuerdo con los términos FRAND", ha matizado.

vivo ha remarcado que los propietarios de dispositivos de la marca residentes en Alemana seguirán teniendo a su disposición su servicio de atención al cliente y las futuras actualizaciones de 'software' para sus dispositivos.