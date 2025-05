MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

Junto a Marina Costa Lobo y Belén Hoyo Juliá, Paula Macedo Weiss defendió una sociedad más inclusiva en el II Foro Transformaciones.

Los urgentes retos medioambientales, como la crisis climática y la preservación de ecosistemas esenciales, se enfrentan a nuevos obstáculos en medio de un cambio en las prioridades políticas mundiales. Entonces, ¿cómo podemos "renegociar los compromisos sociales y medioambientales a escala mundial, promoviendo soluciones que integren la justicia social, la preservación del medio ambiente y el fortalecimiento democrático?". La respuesta fue el tema de uno de los principales análisis del panel Impases culturales: ¿sostenibles versus wokismo?, integrado exclusivamente por mujeres: la politóloga Marina Costa Lobo, la diputada española Belén Hoyo Juliá y la doctora Paula Macedo Weiss, presidenta de la Fundación del Museo de Artes Aplicadas de Fráncfort. La conversación, que tuvo lugar el viernes 9 por la mañana durante el II Foro Transformaciones de Madrid, contó con la mediación de la periodista Amanda Lima, de DN Brasil.

Weiss citó la letra de la canción Fora da Ordem, compuesta hace 35 años por Caetano Veloso, en el contexto del fin de la Guerra Fría, para preguntarse si ahora estamos en una nueva encrucijada. "Trump y Bolsonaro abrieron la 'bolsa de pandora' y, desde entonces, la agresividad y la negación de la diversidad campan a sus anchas. Estamos avanzando a pasos agigantados hacia sociedades homogéneas. Así que no veo sostenible frente a wokismo. Se complementan en sus exigencias", afirmó.

"Esperamos que todos los ciudadanos participen en el juego político y hemos perdido mucho de eso en los últimos tiempos. La política se está alejando de la vida misma y estamos dejando a la gente por el camino", continuó Weiss. "Al igual que la sostenibilidad, el wokismo es necesario y urgente. Trata temas clave como la inclusión, la pertenencia, la igualdad de valores, los lugares de expresión (...) Ha llegado el momento del diálogo, la búsqueda, el compromiso y una sociedad para todos", añadió el presidente de la Fundación del Museo de Artes Aplicadas de Fráncfort.

Juliá, que lleva 13 años en el Congreso de los Diputados español, dijo que hoy ve la política peor que en el pasado. "Dialogamos menos, llegamos a muchos menos acuerdos, y esto es un reflejo no sólo de la sociedad española, sino de la mayoría de los países. El mundo está más polarizado, más centralizado, y cada vez hay más extremismos", afirmó.

Defendió que, para mejorar las políticas en los próximos años, es necesario un cambio de mentalidad: "Debemos unir a la sociedad con una postura moderada. Sólo podemos llegar a acuerdos cediendo, y no puede ser siempre el mismo bando el que ceda. (...) Por supuesto, preservando la democracia y con tolerancia cero con la violencia de género, por ejemplo". Juliá, que pertenece a un partido de la derecha popular, cree que los derechos sociales no deben ser apropiados por ideologías ni utilizados electoralmente. "Las ideologías que intentan apropiarse de banderas, como hace la izquierda con los derechos de las mujeres, no están ayudando a defender estos derechos. Debemos trabajar juntos por estas banderas", concluyó.

Lobo, por su parte, abordó el tema del "antiwokismo, puesto sobre la mesa por Trump". "Los votantes influyen en la política exterior de los países. Los debates políticos nacionales han cambiado mucho y el wokeísmo es uno de los nuevos temas que polariza muchísimo. Los temas identificados como wok tuvieron su punto álgido entre 2019 y 2021. No fue así en la disputa con Kamala Harris", dijo.

"Lo que está ocurriendo a raíz de este antiwokeísmo es un ataque a los derechos humanos, a los derechos de las mujeres y a los derechos de las minorías, como el retroceso del derecho al aborto en EEUU, por ejemplo, o las detenciones ilegales de ciudadanos llevados a centros donde no tienen derechos civiles. (...) Trump está obligando a Europa a ser autónoma. En 2024, el Parlamento Europeo aprobó una ley que consagra la defensa del derecho al aborto en toda la Unión Europea", dijo el profesor de la Universidad de Lisboa. Entonces, ¿por qué siguen saliendo elegidos políticos antiliberales? "La cuestión de la economía es siempre central. (...) La gente no se come la democracia"ç, argumentó la politóloga Marina Costa Lobo.