Xbox permite retransmitir partidas con una resolución de 1440p en consolas a los miembros de Xbox Game Pass Ultimate

MADRID, 26 Feb. (Portaltic/EP) -

Xbox ha lanzado una actualización para Xbox Cloud Gaming que permite a los miembros de Xbox Game Pass Ultimate retransmitir partidas con una resolución de hasta 1440p y tasa de bits superior en las consolas Xbox Series X|S, Xbox One X y Xbox One S.

La compañía de videojuegos propiedad de Microsoft ya introdujo la retransmisión de títulos a 1440p el pasado mes de octubre, pero estaba restringida a "juegos y dispositivos seleccionados".

Ahora, a través de la actualización de febrero, los jugadores suscritos a Xbox Game Pass Ultimate podrán jugar en 'streaming' a través de Xbox Cloud Gaming con una resolución de hasta 1.440 p y una tasa de bits más alta. Esta opción está disponible para las consolas Xbox Series X|S, Xbox One X y Xbox One S, y se une a la app de Xbox para PC, navegadores compatibles, dispositivos Fire TV, y televisores LG y Samsung, según ha detallado Xbox en su web.

Otra de las novedades que incluye la actualización es la incorporación de nuevos sonidos en el mando durante la navegación en la aplicación de Xbox en PC, para que sea más "ágil e intuitivo". Los nuevos efectos de sonido son opcionales y se reproducirán durante acciones como cambiar menús, seleccionar elementos, entre otros.

Por último, Microsoft ha introducido una serie de actualizaciones en las consolas ROG Xbox Ally. A partir de ahora los jugadores pueden formatear almacenamiento extraíble directamente desde la app Xbox para instalar y ejecutar juegos. Además, han añadido el aviso de Advanced Shader Delivery Indicator, por el que se notifica si los 'shaders' gráficos han sido precompilados durante la descarga, lo que permite que algunos juegos se inicien más rápido y tengan mayor fluidez desde la primera partida.