MADRID, 16 Mar. (Portaltic/EP) -



Microsoft ha compartido la tecnología que potenciará su videoconsola de próxima generación, Xbox Series X, que permitirá jugar a un catálogo de miles de juego de Xbox One y Xbox 360 y contará con almacenamiento extraible de 1TB.



"Potencia, velocidad y compatibilidad" son las tres "características primarias" que definen la próxima generación de Xbox. Anteriores modelos medían la potencia en mejoras gráficas, pero con Xbox Series X, se trata "de hacer que jugar juegos sea mejor", y no de definir este equipo a partir de los gráficos y la resolución únicamente, según ha compartido lacompañía en su blog.

En este sentido, además de un "incremento masivo del rendimiento de la GPU", tendrá soporte para el trazado de rayos acelerado por hardware -para unas imágenes más realistas e inmersivas-. Podrá reproducir los juegos a 60 fotogramas por segundo (fps) en 4k, y contará con soporte para 120fps y 8K para los títulos "más demandantes y competitivos".



Precisamente para soporte los juegos más potentes, Xbox Series X estará equipada con un procesador AMD, que funcionará con una CPU de ocho núcleos a 3,8 GHz AMD Zen 2 y una GPU de hasta 12 flops R.DNA 2-class a 1,825 GHz. Ofrecerá 1TB de almacenamiento interno NVME SSD y 16 GB de RAM GDDR6.



Permitirá ampliar la capacidad interna con una tarjeta externa de 1TB situada en la parte posterior. Tendrá también un puerto USB 3.2 para un HDD externo y una unidad de Blu-ray 4K.



En cuanto a la velocidad, Xbox Series X emplea Xbox Velocity Architecture, una arquitectura optimizada para la transmisión de activos en el juego y que mostrará su potencial con los mundos abiertos. Tecnologías como la 'entrada de latencia dinámica', la 'frecuencia de actualización variable' y el 'modo de baja lantencia automática' se han implementado para mejorar la latencia.



La tecnología Quick Resume permitirá retomar varios juegos, con solo presionar un botón, en el punto en el que se dejó la partida. Los estados del juego se almacenarán directamente en unidades SSD.



El tercer pilar de Xbox Series X, la compatibilidad, se mostrará en la posibilidad de jugar con miles de juegos de Xbox One y Xbox 360, que se verán beneficiados de las ventajas de hardware y software de la nueva generación, como cargas más rápidas y mejora de la calidad de imagen.