Xbox sopesa un plan familiar para Games Pass

MADRID, 21 Dic. (Portaltic/EP) -

Microsoft se ha planteado introducir un plan familiar en su servicio de suscripción Game Pass, similar al que ya ofrecen plataformas como Spotify o Apple Music, que incluiría a varios miembros de una misma familia.

El responsable de Xbox, Phil Spencer, ha confirmado que la compañía se ha planteado introducir un plan familiar en Game Pass, su servicio de suscripción que da acceso a un catálogo de más de cien títulos a través de distintos planes: para PC o videoconsola (cada uno 9,99 euros al mes) o Ultimate (12,99 euros al mes), que amplía el acceso a PC, consola y móvil.

Spencer asegura en Twitter que es algo que quieren hacer en Xbox. "Hay una función de consola doméstica para un hogar con consola, pero para varios miembros de la familia con consolas, un plan familiar ayudaría", ha reconocido.

We have. It's something we'd like to do. There is Home console feature for one console household but for multiple family members with consoles a family plan would help. Really appreciate the feedback.