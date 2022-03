All Around Folks despunta en la Sala Clamores de Madrid en el concierto de presentación de su primer LP

Concierto presentación del disco de All Around Folks en la Sala Clamores de Madrid

Sábado, 12 de marzo de 2022.- No era un día cualquiera en Madrid, al menos para All Around Folks en la presentación de un disco de debut. El cielo de la capital advertía tormenta y, entre ensayos, pruebas de sonido y nervios clásicos, la sala Clamores de Madrid se agitaba entre afines de cuerdas y voces, cura de manos para tabla y un público que, antes de la hora de entrada, ya hacía cola en Chamberí. La tormenta no esperó. Justo cuando las nubes empezaban a romper y a hacer aguas, María Coronado despertaba a los espectadores más despistados presentando el concierto con su potente e inigualable voz: ¡Somos All Around Folks!

Kristin Wheeler, vocalista procedente de Nueva York; María Coronado, vocalista madrileña; Álvaro L. Melgar, guitarrista y sitarista ciudadano del mundo (que no pudo compaginar en el concierto ambas virtudes a la vez); Manu T. Buján, percusionista de tabla india, también trotamundos; Enzo Apizella, maestro napolitano al bajo; y Sebastián Rubio, a las percusiones y bombo, arrancaron con mucho talento, ilusión y ganas, alas que dieron al público ad hoc.

Osaron empezar el espectáculo con Yourself, primer single con videoclip de la banda, uno de sus temas más conocidos y reproducidos que versa sobre el amor propio capaz de superar cualquier adversidad. Todos pensamos ‘¿qué estáis haciendo?’ Pero lo que vino después superó con creces lo ya conocido.

El primer sencillo lo superaron con Eight Leaf Clover, una oda a los buscadores de sueños, aventuras y libertad inspirada en la película estadounidense Big Fish de Tim Burton. Ya un clásico de la banda que ha sido elegido además para algún acústico radiofónico; después interpretaron la primera cover de la noche, The Wrong side of Memphis de Trisha Yearwood, con la colaboración de Cristina Pérez al violín que consiguió perpetuar aún más la esencia de tanto bagaje instrumental y cultural.

La calma se apoderó del escenario en el comienzo de Italian Mood, el único tema del set en italiano e inglés que versa sobre los años en los que la mafia italiana y americana competían por su crueldad y que, por cierto, aún no ha sido publicado. Tras este llegó Eivissa con la colaboración de Facundo Quiroga a la guitarra acústica y cuya música presentaron como bálsamo ante la barbarie que vivimos en estos días en Ucrania.

Y de pronto el tiempo se detuvo en la Clamores. La Tampura, instrumento hindú que hace de base en los Raags con una electrónica que All Around Folks lleva siempre con ellos, empezó a sonar y a dejar a la sala hipnotizada en un viaje astral que nos teletransportó a orillas del Ganges. El corazón de India en el corazón de Madrid. Para ello, Álvaro además realizó una introducción sobre los orígenes de la música Hindustani Classical en la banda y los elementos utilizados, Manu nos presentó los secretos de los sonidos de la tabla india y, como culmen, salió a escena Rafael Holgueras, uno de los máximos exponentes de la música hindustaní en territorio nacional, un sitarista madrileño que llegó a conocer al mismísimo Ravi Shankar, probablemente el instrumentista indio más reconocido a nivel mundial, en persona.

Una vez ubicado Rafa en el suelo -no olvidemos que todos los instrumentos de India se tocan en contacto con la madre tierra-, comenzó a fraguarse una conversación filosófica entre sitar y guitarra que, comentado por los asistentes, llegó a parecer que eran dos sitares lo que escuchábamos debida a la majestuosidad de unos dedos a la guitarra, los de Álvaro, mimetizados por la influencia del sitar.

El profundo diálogo confluyó en Kashi, uno de los dos temas instrumentales del elepé, a guitarra, tampura y tabla. Y casi como si de un solo tema se tratase In my home, primer tema que publicó la banda, hizo su aparición, recuperando el sitar su protagonismo inicial y envolviendo una letra basada en esos amores inesperados que arrasan con todo y acaban por romper cualquier esquema social.

Para acabar con todo este viaje iniciático a territorios indostaníes estrenaron en directo un tema inédito llamado Trance. Según AAF, “la mayor fusión de folk americano e hindú que han conseguido hacer hasta la fecha”, para la que invitaron al escenario a la última colaboración de la noche, Andrés Sabo, que nos deleitó a todos tocando el bansuri, flauta de bambú clásica de India.

En Trance pudimos asistir a un cambio en el escenario. Por un lado, sitar, bansuri y tabla nos imbuían en los cánticos sagrados en Varanasi y, por otro, las dos voces y la guitarra acústica nos transportaban a lo más profundo de los cañones de USA. La batalla fue sagrada y respetuosa dando pie a momentos mágicos que no pasaron desapercibidos ante la euforia de un público que rompió en vítores y aplausos después de cada intervención.

Y tras esta explosión final que marcaba el cierre de una etapa del concierto, la banda recuperó el pulso del folk con Set my body free, una versión del grupo estadounidense The white buffalo, que invita a no dejar de ser niño y seguir soñando para llegar a ser libre; y la aclamada Something old, something new, el tema más escuchado de la banda en plataformas digitales y que celebra el amor relegado a los tópicos.

La traca final vino de mano del tema instrumental Zoso, que se fundió sutilmente con otro de los hits del grupo, I need, auténtica reivindicación feminista que batalla por la lucha de una mujer a la que aún le queda un largo camino por recorrer para recuperar los espacios perdidos.

Y hablamos de letras porque las voces nos dejaron a todos boquiabiertos. María Coronado y Kristen Wheleer marcan un antes y un después en el empaste vocal. Tan distintas y tan cableadas “como una sola alma en voz”, como dice Kristen. “La admiración que sentimos cada una hacia la otra es la clave de nuestra fusión”, confiesa María.

A la majestuosa instrumentación, que corrió a los dedos de Álvaro a la guitarra, líder de la banda al que voces e instrumentos seguían, y Manu T. Buján a la tabla india, sentado en suelo como merecen y piden sus manos a tal herramienta tradicional india; se sumó el elenco de colaboradores de prestigio que les acompañó en un viaje musical que no pudo dejar indiferente a nadie.

Nadie creyó que pudiera viajar al corazón vaquero de USA ni aún menos al de India desde el metro Bilbao de Madrid hasta que entró en la Sala Clamores este sábado. Tras cada tema se sumaron más adeptos y más aplausos para culminar en un fin de concierto apoteósico con un público que pedía a gritos ‘otra’. Y la hubo.

We won the race culminó un espectáculo sin precedentes musicales donde todos los instrumentos de la noche estuvieron en escena tocando al unísono “sí, ganamos la carrera” para elogiar ese amor tan profundo que sale victorioso ante cualquier dificultad, un tema además cuyo videoclip se anunció esta pasada semana en exclusiva en Ruta 66 y del que informará también AAF próximamente.

Y es que sí. Ganaron la carrera y salieron victoriosos porque hacer un ‘sold out’ una banda novel en Madrid parecía un sueño utópico y aún más salir por la puerta grande del escenario ante un público volcado deseoso de más.

