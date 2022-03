All Around Folks lanza su tercer videoclip, We won the race, tras la gran acogida de su primer LP en Clamores

FOTO: ALL AROUND FOLKS De izquierda a derecha: Enzo Apizella, Kristin Wheeler, Álvaro L. Melgar, María Coronado y Manu T. Buján

FOTO: ALL AROUND FOLKS De izquierda a derecha: Enzo Apizella, Kristin Wheeler, Álvaro L. Melgar, María Coronado y Manu T. Buján - ALL AROUND FOLKS

El grupo madrileño rompió moldes el pasado 12 de marzo en la sala Clamores de Madrid, subiéndose al escenario con doce originales sencillos más un tema inédito que afinaron y bailaron las cuerdas y la percusión de un folk americano envuelto en country, blues, jazz, música clásica hindustani y un elenco de colaboradores de prestigio nacional

Martes, 29 de marzo de 2022.- We won the race es el título del sexto sencillo del primer elepé de All Around Folks lanzado el 20 de enero de este año en plataformas digitales y formato físico de CD y vinilo y presentado en concierto el pasado 12 de marzo en la sala Clamores de Madrid. ‘Ganamos la carrera’ fue el single con el que la banda madrileña cerró el apoteósico debut en el escenario de la capital, tras lacrar el sello en cartel de ‘sold out’ y colmar una sala de expectación y admiración de un sonido que tuvo que activar algún que otro vago oído ante la nueva y original propuesta de unos chicos que baten el altavoz a base de voces, cuerdas y percusión aún no expuestas en esta península.

Les tildan de “valientes y/o locos”. No lo sé. Lo que sí es cierto es que corren mucho y van saltando sin derribar una sola valla de obstáculo. Con poco o nada de presupuesto pero buenos amigos deseosos de participar en un proyecto tan singular, nace el videoclip We won the race, dirigido por Manu Coronado en la producción de Light Hunter Studio.

El tema surge en 2011 cuando Álvaro L. Melgar, guitarrista, sitarista y fundador de AAF vagaba y estudiaba aún por la India empapándose de la música clásica hindustani. No fue el primer single ni editado ni publicado pero curiosamente sí el primero en el que empezaron a trabajar María Coronado, vocalista femenina, y Álvaro, para un All Around Folks aún inexistente en formación. Mientras hacían versiones de folk y country para un bolo, María consiguió inyectar una melodía y una letra al tema que ponía en acordes Álvaro, melodía con clara influencia ni más ni menos que de Robert Plant de Led Zeppelin.

‘We won the race’ es además uno de los temas principales de la banda junto a ‘In my Home’, que también incorpora el sitar, pero “quizá sea este el más modal y acorde al tradicionalismo hindú aunque sea solo en el verso porque en el estribillo se suelta más a las tendencias occidentales”, aclara Álvaro. “La canción tiene una parte instrumental en donde claramente se dejan notar las influencias orientales con más improvisación”. En cualquier caso “me encanta mezclar estas bases armónicas sin regla fija con acordes occidentales, algo que no se suele hacer pero en lo que nosotros trabajamos uniendo puentes musicales de varios continentes”, destaca el fundador de AAF.

En cuanto a lo vocal, María y Kristen, “nos empastamos al modo folk americano en toda su esencia y equidad a base de mucho ensayo y hermandad melódica, como las antiguas cantantes”, declara María. No hay más que indagar en la letra para darse cuenta de ello. ‘We won the race’ habla del amor capaz de superar cualquier adversidad pero no únicamente el de pareja. “Esto puede extrapolarse a cualquier aspecto de la vida, el amor hacia uno mismo, el amor hacia la familia, a la propia música. Hay que poner mucha resiliencia, mucho trabajo, mucha ilusión y mucho amor a lo que haces. Se trata de un sentimiento ancestral. El amor es lo único que te puede salvar ante cualquier vaivén de la vida”, manifiesta Kristin Wheeler.

En respuesta a si han ganado la carrera, al menos de debut para una banda novel, sí rotundo. “Hacer un ‘sold out’ después de la pandemia con decenas de conciertos en Madrid es ‘ganar la carrera’, por supuesto, porque no lo esperábamos, ni mucho menos. De hecho, en plena actuación en la Clamores, con el buen rollo que se generó en el concierto, que fue mágico, pensamos vamos a cerrar con este tema, lo merece, hasta aquí hemos llegado”, confiesa el tablista Manu T. Buján. “Aunque aún nos quedan muchas carreras más que ganar”, advierte o vaticina Álvaro.

Y qué hay del emplazamiento del videoclip, otro enclave mágico propuesto por Light Hunter pero casa y territorio amado por AAF. Se trata de Azután, municipio toledano asentado en el llano de una vega en la orilla del Tajo “con un dolmen histórico que habla de raíces, de misticismo y de amor. Todo cuadraba con la canción, la naturaleza en sí misma, el atardecer, la vegetación, las flores, las pisadas de caballo… Nos envolvimos entre sus colores y sacamos la esencia más pura de All Around Folks, porque es ahí donde todos hemos pasado grandes momentos juntos”, así habla Álvaro de Azután.

Kristin Wheeler, vocalista procedente de Nueva York; María Coronado, vocalista madrileña; Álvaro L. Melgar, guitarrista y sitarista ciudadano del mundo; Manu T. Buján, percusionista de tabla india, también trotamundos; y Enzo Apizella, maestro napolitano al bajo, no se han conformado con ganar la carrera de salida. Les sobran ganas de trabajar y de tocar. “Proyectos tenemos (que en breve anunciaremos) pero se hace cuesta arriba hacerse un hueco en conciertos con tantas bandas de renombre sin tocar durante meses durante la pandemia. Nosotros, de todos modos, lanzamos proclama para alguien interesado en producir nuestro siguiente trabajo, porque no vamos a parar y queremos lanzar un segundo disco ya en composición", concluye Álvaro.

Para más información:

Contacto de prensa

Lucía Escudero González

Teléfono: 676 39 12 85

Email: luciaescudero@europapress.es

Contacto All Around Folks

Email: allaroundfolks@gmail.com

RRSS Y PLATAFORMAS DIGITALES

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Spotify

Amazon Music

Apple Music