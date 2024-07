O app de e-mail eM Client lança a inovadora versão 10 com suporte a IA

eM Client: the new version of the email app for Windows, Mac, Android and iOS incorporates AI tools.

PRAGA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

A empresa tcheca eM Client lança uma nova versão do seu aplicativo homônimo para Windows, Mac, Android e iOS. eM Client é uma ferramenta popular para gerenciar mais do que apenas e-mails, que se tornou o principal rival do Microsoft Outlook para usuários e empresas. A versão 10 traz o maior número de novos recursos e melhorias na história do produto.

eM Client agora inclui integração total com IA (por meio do ChatGPT), o que facilita a composição de mensagens pelos usuários e permite a edição rápida de textos, seja para encurtar, alongar, mudar o tom, revisar, resumir e muito mais. Trabalhar com e-mails nunca foi tão eficiente.

Outro novo recurso é a classificação automática das mensagens da caixa de entrada em categorias. Esse recurso, que vem com amplas opções de personalização, permite que os usuários se concentrem nas mensagens que são realmente importantes.

Uma grande inovação é a interface de chat redesenhada, que agora oferece suporte a plataformas modernas de comunicação em grupo, como MS Teams, Slack e IceWarp TeamChat, e outras ainda estão por vir. Esses serviços estão totalmente integrados à interface do aplicativo.

Outro novo recurso útil, chamado "Quick Actions", permite criar macros para automatizar tarefas comuns. O recurso "Data Files" permite que você trabalhe com arquivos de dados externos, inclusive arquivos PST. O sistema de pesquisa foi reformulado e agora suporta consultas complexas, incluindo os operadores NOT e OR. Outras alterações incluem um novo layout de conversa otimizado, sincronização de conversas para Exchange, Mentions, cores de pastas opcionais, cores personalizadas para mensagens não lidas ou uma visualização rápida de anexos em PDF.

A versão 10 vem com centenas de melhorias e otimizações adicionais, muitas vezes baseadas no feedback dos usuários. Esses recursos da versão 10 já estão disponíveis no Windows e no macOS, e serão gradualmente adicionados à versão móvel.

Com a versão 10, o sistema de licenciamento também foi alterado. Ele agora consiste em uma licença Personal, que pode ser usada em até três dispositivos para uso individual, e uma licença Business, projetada para empresas. Ambas as licenças agora também podem ser usadas no modo de assinatura anual. As condições da licença gratuita permanecem inalteradas.