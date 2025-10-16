COITT y DLTCode se unen por la innovación tecnológica y la formación digital en telecomunicaciones - DLTCode y COITT

Madrid, 16 de octubre de 2025

DLTCode, empresa especializada en ciberseguridad, formación y tecnología Deep Tech basada en IA, alcanza un acuerdo de colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COITT) con el objetivo de generar sinergias que fortalezcan el ecosistema tecnológico y profesional.

En el marco de esta alianza, DLTCode será la empresa consultora encargada de implantar el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el COITT con el objetivo de reforzar así la seguridad de la información y el cumplimiento normativo en los sistemas de la organización.

La colaboración con el COITT también busca potenciar la innovación en el sector de las telecomunicaciones mediante el desarrollo de proyectos conjuntos, la promoción de actividades de formación avanzada y la transferencia de conocimiento entre la industria y el ámbito académico-profesional. Entre las principales líneas de actuación a desarrollar destacan:

La implantación del ENS en el COITT, garantizando altos estándares de seguridad digital.

El desarrollo de proyectos de I+D en colaboración con INCIBE.

La organización de jornadas técnicas, seminarios y talleres sobre tecnologías emergentes como inteligencia artificial, ciberseguridad, IoT y blockchain.

El impulso de programas de capacitación y certificación profesional dirigidos a ingenieros y técnicos de telecomunicación.

La creación de un marco de colaboración para fomentar la empleabilidad, mediante prácticas profesionales y proyectos de investigación aplicada.

La puesta en marcha de iniciativas conjuntas orientadas a la digitalización de sectores estratégicos y a la mejora de la seguridad en entornos digitales.

“Con esta alianza, desde DLTCode apostamos por la innovación y la generación de valor en el tejido empresarial y social. De esta forma, la colaboración con el COITT nos permite ser parte activa en la transformación digital de pymes, autónomos y emprendedores en España y transmitirles así todo nuestro conocimiento”, afirma Fernando Mairata de Anduiza, CEO de DLTCode y presidente y consejero delegado del Grupo Armora.

Por su parte Luis Miguel Chapinal, decano de COITT asegura que “nos enorgullece crear sinergias con empresas como DLTCode, ya que este tipo de iniciativas consolida nuestro papel como agente clave en la representación y desarrollo de los profesionales del sector”.

Sobre DLTCode

DLTCode, perteneciente al Grupo Armora, es una empresa de servicios profesionales que opera en consultoría estratégica, ciberseguridad, formación y desarrollo de Deep Tech basado en IA. Está dirigida por un equipo experimentado de consultores líderes y expertos en diferentes materias relativas a la tecnología, ciberseguridad, regulación y normativa, innovación disruptiva y liderazgo digital. Proporciona y gestiona software de ciberseguridad de nueva generación que ayuda a proteger las organizaciones frente a la amenaza actuales y emergentes. www.dltcode.es

Sobre el COITT

El COITT (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación) nace ante el compromiso de proteger a los usuarios y ciudadanos, así como promover el reconocimiento y ejercicio Profesional de Graduados en Ingeniería de Telecomunicación en España. Actualmente, el Colegio cuenta con más de 5.000 colegiados y defiende y representa a 30.000 titulados en el conjunto de la profesión, avanzando hacia un crecimiento institucional apoyado en la integración y participación de los territorios donde residen sus colegiados en su desempeño profesional creciente y en la descentralización de actividades en defensa de la Ingeniería Técnica de Telecomunicación (telecos.zone/).

