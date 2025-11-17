COMUNICACIÓN: Black Star Group y su presencia internacional con nuevas alianzas estratégicas

Madrid, 17 de noviembre de 2025.-

Black Star Group fortalece su red global de colaboración con empresas y entidades del sector energético, impulsando el desarrollo de proyectos conjuntos orientados a la innovación y la sostenibilidad

La proyección internacional de Black Star Group continúa creciendo gracias a la formalización de nuevas alianzas con actores clave del sector energético.



Estas colaboraciones se enmarcan dentro de una estrategia de expansión global que busca fomentar el intercambio tecnológico y promover proyectos de energías limpias con impacto real en el desarrollo industrial y ambiental.



"Las alianzas no son un medio, son el motor que acelera la transformación energética. Cada acuerdo que firmamos responde a una visión compartida: avanzar hacia un modelo sostenible, innovador y competitivo a nivel global." explicó Ignacio Purcell Mena, CEO de Black Star Group.



Cooperación para la innovación y la eficiencia

La compañía impulsa acuerdos orientados a la optimización de procesos energéticos, la producción de combustibles alternativos y la integración de nuevas tecnologías que aumenten la eficiencia y reduzcan la huella ambiental. Esta red de colaboración internacional permite acelerar la adopción de soluciones sostenibles y consolidar la posición del grupo como referente en transición energética.



Los proyectos compartidos abarcan desde la investigación en biocombustibles y gas natural hasta el desarrollo de infraestructuras energéticas inteligentes, reafirmando la apuesta del grupo por un crecimiento responsable y orientado a la innovación.



Un liderazgo sustentado en experiencia y propósito

Con más de dos décadas de experiencia en operaciones internacionales y una cifra de negocio superior a 650 millones de euros anuales, Black Star Group combina su solidez financiera con una filosofía empresarial basada en la ética, la eficiencia y la sostenibilidad.



"El crecimiento no se mide solo en cifras, sino en la capacidad de generar valor compartido", subrayó Ignacio Purcell Mena. "Nuestra expansión internacional está guiada por principios que priorizan el desarrollo sostenible y la cooperación entre empresas, gobiernos e instituciones."



De esta manera, Black Star Group reafirma su papel como actor global comprometido con un futuro energético más limpio, innovador y colaborativo.







Contacto

Nombre contacto: Black Star Petroleum PR

Descripción contacto: Black Star Group

Teléfono de contacto: 644337954



