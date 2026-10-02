COMUNICACIÓN: Elena García analiza el impacto de la inteligencia artificial en las organizaciones en su nuevo libro

Elena García analiza el impacto de la inteligencia artificial en las organizaciones en su nuevo libro - Letrame Grupo Editorial

Madrid, 2 de octubre de 2026.-

La jurista y experta en Recursos Humanos Elena García presenta 'No era la IA, era el sistema', una fábula empresarial que analiza el impacto de la inteligencia artificial en las organizaciones junto a Letrame Grupo Editorial.

MADRID. — En pleno debate global sobre la incorporación acelerada de la inteligencia artificial generativa en el tejido productivo, la abogada y especialista en dirección de personas Elena García publica una obra crucial para entender el presente y futuro de las organizaciones: No era la IA, era el sistema. Fruto de su experiencia profesional en consultoría Big Four y departamentos de Recursos Humanos en la industria tecnológica, la autora —certificada en gobernanza de IA (CAIP) por ISMS Forum— ofrece una mirada crítica, técnica y profundamente humana sobre cómo las empresas están abordando la transformación digital.

El origen del libro se remonta a una vivencia directa en el sector tecnológico: ante la presión corporativa por invertir en herramientas de IA, parte de la alta dirección planteó compensar el gasto presupuestario mediante despidos masivos. Desde el área de Recursos Humanos, Elena García asumió el reto de investigar cómo compañías internacionales pioneras habían implementado la IA de manera exitosa sin partir de la reducción de plantilla como premisa básica. Tras un exhaustivo análisis de métricas corporativas, foros de empleados, testimonios de excolaboradores y entrevistas con clientes, la autora sintetizó sus hallazgos en una metodología práctica articulada a través de una fábula empresarial protagonizada por la firma ficticia DECITEC, sus directivos y sus equipos operativos.

En No era la IA, era el sistema, Elena advierte de que muchas organizaciones están confundiendo la velocidad con la calidad y la mera actividad con la verdadera productividad. La capacidad de un sistema para generar un informe en segundos se convierte en un riesgo si quien lo recibe carece de los conocimientos necesarios para auditarlo, desencadenando fenómenos como el "sesgo de automatización" o el "efecto Dunning-Kruger". A través del análisis de casos reales de grandes firmas internacionales y multinacionales tecnológicas, la obra demuestra que ignorar los costes de revisión y corrección de "alucinaciones" puede mermar la calidad del servicio, destruir la experiencia del cliente y obligar a revertir decisiones apresuradas de recorte de personal.

'Gemba', gobernanza ética y la preservación del talento futuro

Uno de los pilares metodológicos que aborda el libro es la recuperación del principio japonés Gemba, heredado de la filosofía de producción de Toyota, que exige a la alta dirección acudir al lugar real donde se ejecuta el trabajo diario. Elena García defiende que los empleados de primera línea poseen un conocimiento institucional indispensable que no reflejan los indicadores cuantitativos de gestión, siendo clave para identificar excepciones operativas, entrenar modelos de IA y evaluar dónde aporta valor el criterio humano.

Asimismo, la obra profundiza en el dilema de la formación de los perfiles junior. Al automatizar las tareas mecánicas de entrada, las empresas corren el riesgo de interrumpir la cadena de aprendizaje de los profesionales que deberán liderar las organizaciones en el futuro. Del mismo modo, el libro analiza patologías organizativas como la "adopción performativa" de la tecnología, el "sesgo de verbosidad" (verbosity bias) de las herramientas de lenguaje y la "ansiedad silenciosa" de los trabajadores ante la redefinición de su rol profesional.

Como ejercicio práctico de gobernanza y ética, Elena García incluye al final del manuscrito una inédita Declaración de Transparencia donde documenta cómo utilizó la propia inteligencia artificial durante la elaboración de la obra, exponiendo los sesgos detectados —como la tendencia persistente del algoritmo a proponer cargos directivos masculinos— y las correcciones de supervisión humana aplicadas para garantizar la neutralidad y precisión del texto.

Una obra de referencia para el tejido empresarial y su publicación editorial

La materialización y producción del libro No era la IA, era el sistema ha dispuesto del soporte técnico y la labor de Letrame Grupo Editorial. La coordinación profesional con la editorial ha garantizado una cuidada edición de rigor corporativo y proyección internacional, facilitando que el mensaje de la autora llegue tanto a comités de dirección como a profesionales de la tecnología y la gestión humana.

El enfoque analítico de Elena García está generando un amplio interés entre consultores y directivos interesados en publicar un libro con impacto en la gobernanza tecnológica. Las opiniones vertidas por las primeras promociones de lectores coinciden en señalar la agudeza del diagnóstico y la practicidad de la fábula empresarial, consolidando las opiniones Letrame como un referente de rigor en la divulgación sobre gestión de personas y transformación digital.

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