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La Federación Nacional de Centros de Infantil (FENACEIN) alerta de las consecuencias del real decreto que pretende aprobar el Gobierno este martes 24 de noviembre, que fijará los nuevos requisitos de los centros de primer ciclo de Educación Infantil, reduciendo a más de la mitad las ratios actuales. Según las estimaciones de la Federación, su aplicación no solo hará desaparecer más de la mitad de las plazas que se ofertan actualmente en España, sino que duplicará su coste.

FENACEIN denuncia que el Ministerio de Educación ha elaborado la norma sin contar con el sector. La Federación solicitó una reunión para trasladarle el impacto de la medida y el Ministerio no la ha recibido antes de la aprobación.

Los centros de primer ciclo de Educación Infantil no solo cumplen una función educativa, sino que son fundamentales para que las familias puedan conciliar el cuidado de sus hijos con el trabajo. Esta drástica reducción de plazas con el consecuente aumento de su coste provocará inevitablemente que muchas familias se vean en serias dificultades de conciliación, teniendo que reorganizar sus horarios, reducir su jornada o renunciar a empleos. FENACEIN advierte de que esta medida volverá a limitar las oportunidades laborales de las mujeres, especialmente de quienes necesitan una plaza para aceptar un empleo o reincorporarse al trabajo tras el nacimiento de su bebé.

Para las familias que necesiten una plaza de 0 a 3 años, la aplicación del real decreto el próximo mes de septiembre supondrá menos opciones para encontrarla, siendo más difícil tenerla cerca de casa o del trabajo. La medida tampoco contempla ningún tipo de financiación pública, por lo que serán las propias familias quienes tengan que pagar más por la plaza.

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JUAN MARTIN

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