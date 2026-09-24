COMUNICACIÓN: Invesmar consolida su inversión sostenible y afianza el modelo de ecosistema regenerativo en Colombia

Área de biodiversidad en Caldas, Colombia (Archivo: Invesmar) - Invesmar

- Invesmar consolida su estrategia de inversión sostenible y afianza el modelo de ecosistema regenerativo en Colombia

24 de septiembre.- Invesmar presentó los resultados de su Informe de Sostenibilidad 2025, evidenciando la consolidación de un modelo en el que la sostenibilidad es el eje estratégico que guía sus inversiones agrícolas, industriales y de servicios.

Bajo el marco de Ecosistema Regenerativo 360, la compañía promueve la integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza en la cadena de valor de las empresas de su portafolio, con el propósito de restaurar los recursos naturales, fortalecer la economía local y aportar a la resiliencia de los territorios.

"Resulta muy satisfactorio reconocer que en Invesmar hemos dado continuidad a decisiones coherentes con una visión de negocio que trasciende las cifras. Al consolidar las prácticas regenerativas como el eje central de nuestra inversión, ratificamos que el compromiso con la sostenibilidad como pilar fundamental para generar impacto positivo en los territorios y construir confianza de largo plazo", señaló Víctor Manuel Henríquez Restrepo, CEO de Invesmar.

Durante el 2025, las empresas del portafolio de Invesmar registraron avances significativos en descarbonización, eficiencia energética y gestión de recursos.

El holding registró una reducción del 25% en sus emisiones directas de CO2, respaldada por la captura de carbono en cultivos agroindustriales como el aguacate —que compensó cerca de 28.000 toneladas de CO2— y la renovación de la certificación de Carbono Neutro verificada externamente para sus 11 compañías. Asimismo, la infraestructura fotovoltaica instalada en Colombia generó 147.151 kWh de energía limpia durante el año.

La estrategia productiva del Grupo se ha fortalecido mediante la incorporación de ciencia y soluciones basadas en la naturaleza. A través de la filial BioOrigen, se escaló el uso de controladores biológicos, hongos benéficos y bioinsumos para la salud del suelo.

Durante el 2025 intervinieron más de 5.6 mil hectáreas de banano y aguacate mediante el uso de bioinsumos y controladores biológicos, fortaleciendo prácticas agrícolas que reducen la dependencia de insumos convencionales y promueven una agricultura más sostenible y resiliente. Además, a través del manejo integrado con bioinsumos y control mecánico, se redujo en 15,4 por ciento el uso de agroquímicos en el cultivo de banano.

Gestión hídrica y economía circular

En materia de recursos hídricos, la optimización operativa, la recirculación en plantas y una menor exigencia de riego permitieron reducir la extracción de agua a 756,7 megalitros, logrando una disminución del 83% en el consumo neto frente a periodos anteriores.

En economía circular, la operación logró la valorización del 99% de los residuos generados, reincorporando más de 41.000 toneladas de biomasa y materiales a nuevos procesos productivos.

Biodiversidad e impacto social en los territorios

La restauración ecosistémica incluyó la siembra de más de 24.000 árboles nativos y la destinación de 1.758 hectáreas exclusivamente a la conservación de flora y fauna, protegiendo corredores biológicos en regiones estratégicas como Urabá y el Eje Cafetero.

En el ámbito social, a través de la Fundación GreenLand, se destinaron USD 5,32 millones a programas de educación, salud, deporte, vivienda y desarrollo comunitario, beneficiando a 39.127 personas.

Con un equipo humano de 5.684 colaboradores, el programa "Igualdad de Oportunidades" facilitó el primer empleo para 1.019 jóvenes y consolidó una participación femenina del 41,82% en posiciones directivas y de liderazgo.

Visión de largo plazo

El modelo de Invesmar articula nueve pilares estratégicos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), reafirmando que la creación de valor económico en el sector agroindustrial va de la mano de la responsabilidad ambiental y el desarrollo humano.

EMISOR: Invesmar

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