COMUNICACIÓN: La VI promoción del Colegio Juan Pablo II se gradúa bajo el Sagrado Corazón

Se gradúa bajo el Sagrado Corazón - Colegio Juan Pablo II Parla

Los alumnos de la VI promoción del Colegio Juan Pablo II de Parla, muchos de ellos presentes desde los primeros años del centro, finalizaron su etapa educativa en un acto cargado de simbolismo, fe y emoción. Uno de los momentos más especiales de la graduación fue la imposición de medallas, un gesto íntimo con el que el colegio quiso poner bajo la protección del Sagrado Corazón de Jesús a sus alumnos antes de comenzar una nueva etapa

Parla, 13 de mayo.- La VI promoción del Colegio Juan Pablo II de Parla celebró esta semana su graduación en una ceremonia muy especial para toda la comunidad educativa. No solo por tratarse del final de una etapa académica, sino porque muchos de estos alumnos comenzaron su camino cuando el colegio todavía daba sus primeros pasos y las aulas convivían con módulos prefabricados, esfuerzo e ilusión.



Años después, aquellos niños que crecieron junto al propio centro educativo se despiden ahora del colegio convertidos en jóvenes preparados para afrontar nuevos retos personales y universitarios. Una promoción que forma parte de la historia viva del colegio y que ha visto crecer el proyecto educativo desde sus inicios hasta la actualidad.



Sin embargo, en el Colegio Juan Pablo II de Parla la graduación no se limita únicamente a las becas, las fotografías o los reconocimientos académicos. Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó durante la imposición de medallas, un acto íntimo acompañado por profesores, el director del colegio y uno de los capellanes del centro.



Durante la ceremonia, los alumnos recibieron una medalla cargada de simbolismo y profundamente vinculada a la identidad del colegio. Mucho más que un recuerdo de graduación, la medalla representa un signo visible de pertenencia, protección y misión para la nueva etapa que comienzan.



En el anverso aparece la imagen de San Juan Pablo II, patrón del colegio, rodeada por una corona de laurel que simboliza el esfuerzo realizado durante todos estos años y la victoria que, en palabras de la tradición cristiana, "no se marchita". También está presente el Espíritu Santo, figura central del escudo de la Fundación Educatio Servanda y símbolo de la acción de Dios en la vida cotidiana del colegio y de sus alumnos.



Junto a ello aparecen las llaves de San Pedro y la tiara papal, representación visible de la Iglesia Católica y del vínculo del colegio con sus raíces e identidad cristiana.



En el reverso de la medalla se encuentra el Sagrado Corazón de Jesús, elemento central y culminante de todo el simbolismo de la insignia. Una referencia directa al corazón de Cristo como lugar de entrega, amor, protección y guía para la vida de los alumnos. Con este gesto, el colegio quiso simbolizar también la entrega de esta nueva etapa bajo la protección del Sagrado Corazón de Jesús, acompañando a los jóvenes en el comienzo de su futuro universitario, profesional y personal.



Pero el verdadero sentido del acto iba todavía más allá de sus elementos simbólicos. Durante la imposición de medallas se recordó a los alumnos que aquello que recibían debía convertirse en una brújula para sus vidas. Un signo al que acudir en los momentos difíciles y un recordatorio permanente de quiénes son, de dónde vienen y hacia dónde desean caminar.



Por ello, la ceremonia quiso convertirse también en un gesto de entrega y protección bajo el Sagrado Corazón de Jesús. Una manera de recordar que, para el colegio, el éxito académico solo cobra sentido cuando está acompañado de valores, fe y un propósito profundo de vida.



La emoción fue especialmente visible, conscientes de todo el camino recorrido por esta promoción desde los primeros años del centro hasta este momento tan significativo.



Porque en el Colegio Juan Pablo II de Parla educar nunca ha significado únicamente transmitir conocimientos, sino acompañar a cada alumno para ayudarle a descubrir quién está llamado a ser.







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