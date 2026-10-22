Mujer de Mallorca (Islas Baleares) cancela 154.034 € con la Ley de Segunda Oportunidad y Repara tu Deuda - Repara tu Deuda Abogados

Madrid, 22 de octubre

Perder una vivienda no siempre significa dejar de pagar por ella. Una mujer de Mallorca (Islas Baleares) ha conseguido cancelar 154.034 euros gracias a la Ley de Segunda Oportunidad y a la intervención de Repara tu Deuda Abogados, el despacho principal en la gestión de esta normativa en España. La resolución pone fin a una etapa de dificultades económicas que comenzó con la reducción de los ingresos familiares y terminó con la pérdida de su vivienda.

Perdió su casa, pero la hipoteca continuó persiguiéndola

Los abogados de Repara tu Deuda explican que la afectada había solicitado financiación para adquirir un inmueble. También había reunificado varios créditos anteriores, destinados a cubrir gastos familiares.

El equilibrio económico del matrimonio se rompió cuando los ingresos de su marido disminuyeron como consecuencia de la caída de ganancias de la empresa en la que trabajaba. La familia comenzó a tener dificultades para afrontar sus obligaciones y terminó acumulando cuotas hipotecarias impagadas.

Los letrados detallan que los impagos de la hipoteca provocaron la ejecución de la vivienda. Ni siquiera después de entregar el inmueble quedó saldada la obligación, ya que persistía un remanente hipotecario que la afectada tampoco podía afrontar.

Sin recursos suficientes para atender los créditos pendientes y cubrir sus propias necesidades, solicitó nuevos préstamos para pagar la financiación anterior. La acumulación de obligaciones terminó llevándola a una situación de insolvencia y sobreendeudamiento. Sus ingresos actuales apenas le permiten afrontar los gastos más esenciales.

Del peso de las deudas a la posibilidad de empezar de nuevo

La Ley de Segunda Oportunidad, vigente en España desde 2015, recoge el principio conocido como fresh start o nuevo comienzo. Su finalidad es ofrecer a particulares y autónomos insolventes una vía legal para dejar atrás las deudas que no pueden pagar, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Para acceder a este mecanismo es necesario acreditar la situación de insolvencia, actuar de buena fe, aportar información veraz sobre el patrimonio y las obligaciones pendientes y no encontrarse en ninguno de los supuestos legales que impiden la exoneración.

Cuando se cumplen estas condiciones, el procedimiento puede culminar con la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI). Este mecanismo permite cancelar la totalidad de las deudas que legalmente puedan exonerarse, frenar las llamadas de reclamación relacionadas con ellas y solicitar la eliminación de los datos correspondientes de ASNEF. Asimismo, el procedimiento puede dar lugar a la suspensión de embargos sobre la nómina en los supuestos previstos por la ley. La situación de los avalistas también puede estudiarse para determinar las opciones legales disponibles.

Repara tu Deuda Abogados, fundado en septiembre de 2015, ha atendido a más de 154.000 clientes y acumula más de 454 millones de euros en deudas canceladas.

Para la afectada de Mallorca, la cancelación representa algo más que una cifra. Después de perder su vivienda y comprobar que sus obligaciones económicas seguían vigentes, disponer de una salida legal supone recuperar la capacidad de decidir sobre su futuro. La casa quedó atrás, pero ahora también puede dejar de vivir condicionada por una deuda que parecía no tener final.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT. Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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