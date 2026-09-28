10 DÍAS PARA LEER LAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DEL DÍA DIGITAL NORMAL: MÁS LARGAS QUE LAS OBRAS COMPLETAS DE SHAKESPEARE

(Información remitida por la empresa firmante)

Una familia del Reino Unido necesitaría unas 83 horas, o 10,4 días laborales, para poder leer los 257 documentos sobre la privacidad y las condiciones de uso relacionados con un día cualquiera

ZÚRICH, 28 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Según un nuevo estudio de la Fundación Web3, una familia del Reino Unido necesitaría más de 10 días laborables completos para leer la letra pequeña de las políticas de privacidad asociadas a los servicios y sistemas digitales que utiliza en un día cualquiera.

La situación familiar modelo hipotética abarcó 257 documentos con un total de 1.184.835 palabras. Eso equivale a unas 83 horas de lectura, o 10,4 jornadas laborales de ocho horas y un 34 % más que las 884.647 palabras que componen las obras completas de William Shakespeare.

El informe técnico titulado Everyday Surveillance: What One Ordinary Day May Reveal About You analizó seis hogares modelo del Reino Unido y Estados Unidos. Los investigadores identificaron 1.195 documentos relevantes sobre la privacidad de los consumidores y las condiciones de uso, que contenían más de 5,38 millones de palabras.

De un total de 143 empresas e instituciones, el 83 % menciona la capacidad de utilizar los datos personales con fines de marketing o publicidad, el 80 % de combinarlos con otra información, el 71 % de compartirlos con los socios comerciales y al menos, el 24 % cuenta con documentos en los que se establece que los datos de los usuarios se pueden utilizar para entrenar o mejorar los sistemas de inteligencia artificial o de aprendizaje automático.

El estudio no pretende ser una encuesta nacional ni describir las prácticas de todos los usuarios. Analiza las capacidades y los permisos documentados en diversas situaciones hipotéticas modelo en función de las pruebas, con servicios y sistemas digitales habituales en el Reino Unido y Estados Unidos.

Gavin Wood, fundador de la Fundación Web3, afirmó: Hicimos lo que se les dice a los consumidores que hagan: Leímos las políticas de privacidad. En el caso de la familia británica tomada como ejemplo, un día cualquiera les llevaría más de diez días laborables de lectura. Nada de esto es un secreto. Más bien, se divulga de forma pública, íntegra y en tal volumen que acaba funcionando como una forma de ocultarlo.

Bill Laboon, vicepresidente de Operaciones Técnicas de la Fundación Web3, afirmó: Lo que llama la atención es la cantidad de datos que se pueden generar en torno a una actividad digital totalmente habitual. El informe plantea la cuestión de si podemos diseñar los servicios de otra manera, por ejemplo, al permitir que las personas demuestren lo que necesitan sin tener que revelar sistemáticamente la información subyacente.

El informe técnico y su metodología: https://web3.foundation/insights/

Consultas de la prensa: Tom Collins, tom@zebek.co.uk, +44 7904 496117

Acerca de la Fundación Web3: La Fundación Web3 aboga por una Internet más justa.

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