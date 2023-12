Las 10 empresas pioneras del bienestar que impulsaron el cambio en España

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 5 de diciembre de 2023.

Mi Empresa Saludable dio a conocer el pasado martes el nombre de las 10 empresas pioneras del bienestar en la última década. Lo hizo durante la celebración de su décimo aniversario como altavoz de proyectos corporativos que hacen del bienestar una palanca de crecimiento

Existen organizaciones que siguen las tendencias y otras que impulsan el cambio. A estas últimas rindió homenaje el martes, 28 de noviembre, Mi Empresa es Saludable en el marco de la celebración de su décimo aniversario. El canal digital de información sobre salud y bienestar laboral aprovechó la ocasión para presentar a las 10 empresas pioneras del bienestar de la década en el país. Todas ellas, organizaciones que han liderado un cambio revolucionario en el paradigma de los RRHH y en la gestión del talento dentro de las corporaciones, abriendo así el camino a muchas otras empresas.



Esas corporaciones pioneras son:



• Amadeus. Una empresa que se dedica a fomentar el bienestar de los viajeros no podía descuidar el de su propia plantilla. Amadeus apuesta por una cultura acogedora e inclusiva en la cual se valora la diversidad de perspectivas y orígenes



• AXA. La salud y el bienestar integral son sus principales prioridades. Bajo su propósito de trabajar por el desarrollo de la sociedad protegiendo lo que de verdad importa, AXA demuestra que pone a la persona en el centro de su estrategia, lo que redunda en una organización más saludable y unos buenos resultados del negocio. AXA ya contaba en 2005 con un Plan Wellness, habiendo evolucionado desde entonces al programa de bienestar integral, hoy denominado Healthy you, por el que ha tenido numerosos reconocimientos.



• BM Supermercados. Hace apenas unos meses, esta empresa de distribución de alimentos recibía el galardón MEES de Mi empresa es saludable en reconocimiento a sus prácticas de bienestar corporativo, pioneras en el país. Su proyecto 'Nos Cuidamos' ha cosechado un gran éxito de adhesión gracias a su campaña de comunicación y formación.



• Ferrer. En Ferrer tienen un compromiso muy claro, generar un impacto positivo en la sociedad y lo hacen a través de 3 ejes estratégicos: Great People, Liveable Planet y Social Justice. Dentro del eje de Great People se enmarca la Política de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral. Desde ella, promueven una cultura centrada en las personas, basada en la confianza y en la responsabilidad, en la que el talento prospera, construyendo un excelente lugar para trabajar, cultivando la agilidad en el aprendizaje, adoptando dinámicas de trabajo flexibles y transversales y todo ello lo hacen priorizando el bienestar integral de las personas.



• GSK. La compañía biofarmacéutica ha basado el éxito de su estrategia de bienestar en la personalización y en una política de comunicación segmentada y transparente. No en vano, GSK España fue la primera compañía farmacéutica en certificarse como empresa saludable en 2014.



• ING. Ha recibido el certificado Top Employer España en múltiples ocasiones. La entidad financiera ha hecho un verdadero esfuerzo por impulsar una cultura centrada en las personas y su bienestar y en facilitar entornos de trabajo saludables y altamente flexibles. En este sentido, ha evolucionado el modelo de bienestar con una aproximación nueva e innovadora bajo la denominación Vitality



• Laboratorios Quintón. El laboratorio biotecnológico impulsa actualmente más de 90 medidas en favor de la conciliación, la salud, la felicidad y el bienestar de su equipo. De hecho, ha obtenido la calificación Excelente, que otorga el Certificado EFR (Empresa Familiarmente Responsable) en reconocimiento a su modelo de conciliación.



• Mahou San Miguel. Una de las corporaciones pioneras en impulsar el bienestar de forma global, es decir, transversal e integral. En 2021 lanzó un proyecto pionero para evaluar los beneficios del deporte y la alimentación saludable sobre factores como la creatividad o el rendimiento.



• Santa Lucía. Un grupo que en sus 100 años de recorrido ha estado enfocado al cuidado de las personas. Pionero en el desarrollo de un plan integral de salud mental para sus integrantes y que actualmente cuenta con Agenda Bienestar, un completo y dinámico plan de salud global al servicio de todo el Grupo Santalucía y su Red Agencial.



• Colaboradora especial de Good Rebels: esta agencia digital 360º conoce muy bien la importancia que entraña la motivación del talento humano, la capacidad de cooperar o el sentimiento de pertenencia y alineación en torno a unos valores comunes. Todos ellos fundamentan la base de las nuevas corporaciones.



Mi Empresa es Saludable no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer su apoyo e inspiración a las que denomina aceleradoras del crecimiento y el bienestar. Entidades visionarias sin las cuales hubiera sido muy difícil implantar, al menos de forma tan rápida y efectiva, programas de bienestar empresariales como los desarrollados por estas diez organizaciones. "Nos referimos a Quirón Prevención, Pharma Nord, Empatif, Previntegra y Technogym".



Todas ellas han hecho posible que el tejido empresarial sea capaz de convertir el bienestar en una herramienta de atracción y fidelización de talento eficaz, gracias a una respuesta integral que aúna innovación y soluciones tecnológicas de última generación.



Una década de aprendizaje al servicio de las empresas

Mi empresa es saludable ha sido también pionera, concretamente en la creación de un portal informativo basado en el bienestar corporativo. En 2013, cuando comenzó su andadura, la salud de la plantilla no era una prioridad para las empresas. Diez años más tarde, se puede aseverar que las empresas han cambiado su forma de pensar, y de actuar, respecto al bienestar de sus equipos de trabajo. "Y queremos pensar que hemos aportado nuestro grano de arena al respecto. El equipo de Mi empresa saludable ha asistido a ese cambio de pensamiento revolucionario para nuestro tejido empresarial".



Sin ir más lejos, el acto puso de manifiesto como uno de los errores más comunes hasta ahora en las empresas, el de diseñar acciones de bienestar sin implicar al departamento de comunicación, lo cual se trasladaba en bajos niveles de adhesión, se está revirtiendo. Cada vez existe más conciencia de que, en palabras de Mónica Fiori, Head of Health, Safety & Wellbeing, "cuanto más trabajemos juntos el departamento de bienestar y de comunicación, mejor saldrá el trabajo".



Este es solo un ejemplo de las enseñanzas cosechadas en estos últimos diez años, algunas de las cuales se ponen de manifiesto en el informe Estudio del Bienestar 2023 lanzado por Mi empresa saludable y Wellat, y sobre las que incidiremos durante los próximos 12 meses en favor del bienestar y la salud de empleados y empleadas.



Mi Empresa es Saludable es una iniciativa de Más cuota, empresa especializada en la generación de contenidos en entornos B2B desde hace 15 años. Impulsa las comunidades de 'Canal CEO', 'Mi empresa es saludable', 'Barra de Ideas' o 'Menudas empresas'. Gracias a este expertise, se ha convertido en un gran aliado empresarial ofreciendo servicios In Company y proyectos a medida en materia de Liderazgo, Bienestar Corporativo, Diversidad, Generación de valor en Pymes o Gestión en Hostelería para empresas como Elecnor, GSK, Ferrer, Red Eléctrica o Disney.







