Las 10 mejores calas y playas de Menorca para descubrir la mayor Reserva de la Biosfera del Mediterráneo - MENORCA LINES

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de agosto de 2026.- Menorca vuelve a situarse entre los destinos de playa más deseados del verano gracias a un litoral que combina aguas cristalinas, espacios protegidos y algunas de las calas mejor valoradas de España y del Mediterráneo. En este contexto, Menorca Lines contribuye a facilitar el acceso a la isla y a sus principales enclaves costeros mediante sus conexiones marítimas.

Arena blanca, aguas turquesas y paisajes prácticamente vírgenes. Menorca, Reserva de la Biosfera por la UNESCO desde 1993, alberga más de un centenar de playas y calas que cada año aparecen entre las mejor valoradas por viajeros y publicaciones especializadas.

Entre las playas imprescindibles destaca Cala Escorxada, considerada por muchos expertos una de las joyas más exclusivas de Menorca. Su acceso únicamente a pie o por mar ha permitido conservar un entorno prácticamente intacto, donde la tranquilidad y el color del agua convierten la visita en una experiencia única.

Muy cerca en popularidad se encuentra Cala Turqueta, famosa por el intenso color turquesa de sus aguas y considerada una de las playas más espectaculares de España. Durante los meses de verano, acceder a primera hora del día es la mejor opción para disfrutarla con mayor tranquilidad.

Otro de los grandes iconos del litoral menorquín lo forman Cala Macarella y Macarelleta, dos pequeñas bahías unidas por un sendero entre pinares que representan una de las estampas más reconocibles del Mediterráneo. Sus aguas transparentes y su arena fina las convierten en una parada obligatoria para quienes visitan la isla.

La costa norte ofrece un paisaje completamente distinto. Cala Pregonda, con su característica arena rojiza y las formaciones rocosas que emergen frente a la playa, ofrece un entorno singular que contrasta con las playas del sur. Muy cerca, Playa de Cavalleria muestra el carácter más salvaje de Menorca, rodeada de acantilados y naturaleza prácticamente intacta.

Entre las opciones más accesibles destacan Cala Mitjana y Cala Galdana, dos enclaves ideales para familias y para quienes desean combinar un entorno natural con servicios cercanos. También merece una visita Son Saura, uno de los arenales vírgenes más extensos de la isla, perfecto para largos paseos junto al mar, así como Binigaus, una playa menos concurrida que conserva el ambiente tranquilo que caracteriza a Menorca.

Completa la selección Cala Presili, situada dentro del Parque Natural de s'Albufera des Grau y muy próxima al Faro de Favàritx. Su combinación de arena clara y paisaje rocoso ofrece una de las imágenes más sorprendentes del litoral menorquín.

Cuando visitar las playas de Menorca

Menorca en agosto despliega todo su esplendor y, con unos sencillos consejos, sigue siendo muy fácil encontrar ese rincón de paz en sus playas más famosas.

Madrugar tiene recompensa. Llegar antes de las 9:00 no solo garantiza aparcamiento en joyas como Cala Turqueta, Macarella, Son Saura o Mitjana, sino que regala un par de horas de mar casi en soledad. Para los menos madrugadores, la alternativa perfecta es a última hora de la tarde: el ambiente se despeja y la luz dorada del atardecer ofrece algunos de los mejores paisajes del litoral menorquín.

Al tratarse de calas vírgenes y preservadas, el equipamiento básico es clave: agua, protección solar y calzado cómodo para disfrutar del paseo entre pinares o a través del emblemático Camí de Cavalls. Para moverse sin complicaciones, basta consultar en tiempo real la ocupación de los aparcamientos o aprovechar el cómodo servicio de autobuses lanzadera habilitado en verano.

Con estos sencillos detalles, incluso en el ecuador de agosto es fácil comprobar por qué las calas de Menorca siguen siendo uno de los grandes tesoros del Mediterráneo.

Menorca, a poco más de una hora desde Mallorca

Además de su patrimonio natural, otro de los factores que ha impulsado el turismo en la isla es la facilidad de acceso desde Mallorca. La conexión en fast-ferry entre Alcúdia y Ciutadella permite llegar a Menorca en poco más de una hora, facilitando tanto escapadas de un día como estancias de varios días.

Los viajeros pueden consultar horarios, frecuencias y opciones de viaje a través de Menorca Lines, que opera esta conexión marítima entre ambas islas.

Con una combinación de playas vírgenes, paisajes protegidos y aguas de gran calidad, Menorca continúa consolidándose como uno de los destinos imprescindibles del Mediterráneo para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y algunas de las mejores calas de Europa.

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