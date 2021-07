Los 10 mejores vinos del mundo juzgados en el International Wine Challenge 2021

LONDRES, 1 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- El International Wine Challenge, el concurso de vinos más influyente, imparcial y riguroso del mundo, ha anunciado los 10 vinos con mayor puntuación de su concurso de 2021.

Los ganadores de ocho países han sido nombrados los mejores vinos del concurso, habiendo demostrado ser los mejores en sus categorías tras múltiples etapas de intensas catas a ciegas realizadas por un panel de destacados expertos mundiales del sector. Cinco de estos extraordinarios vinos han sido galardonados con el máximo galardón de Campeón, que se otorga a los vinos que se consideran los mejores del mundo, superando a todos los demás ganadores del Trofeo Nacional en las categorías de tintos, blancos, espumosos, dulces y generosos.

Los 10 mejores vinos del mundo según el International Wine Challenge 2021:

Francia fue el país con mejores resultados de este año, con tres vinos incluidos en el top 10 y con el mayor número de medallas de todo el concurso.

No sólo uno, sino dos vinos de Maison Albert Bichot están entre los 10 mejores; Clos de la Roche Grand Cru Cuvée Cyrot Chaudron Hospices de Beaune 2019 se impuso a vinos de más de 50 países para obtener el Champion Red Trophy en el concurso de este año mientras que Corton Charlemagne Grand Cru Domaine du Pavillon 2019 fue declarado el mejor Chardonnay de 2021, ganando el International Chardonnay Trophy y IWC Organic Trophy 2021. Piper-Heidsieck obtuvo grandes resultados para Champagne, ganando el Champion Sparkling Trophy por su Vintage 2008 Champagne, mientras que su Chef de Cave Emilien Boutillat fue nombrado IWC Sparkling Winemaker of the Year. Los premios de este año vieron a Christophe Briotet de Edouard Delaunay ser declarado IWC White Winemaker of the Year.

La reputación de España en cuanto a vinos generosos de categoría mundial no dejó lugar a dudas en el concurso de este año. Emilio Lustau fue galardonado con el máximo galardón para el vino fortificado en el concurso, ganando el Champion Fortified Trophy por su Lustau Palo Cortado V.O.R.S 30 Years, mientras que el Maestro de Bodega de Lustau, Sergio Martínez, fue nombrado IWC Fortified Winemaker of the Year. Esto se suma al éxito de los bodegueros de toda España en los premios de este año con Montecastro Reserva 2016 de Bodegas Montecastro ganando el Spanish Red Trophy y Agro de Bazán el Spanish White Trophy para Granbazán Etiqueta Ámbar 2019.

Hogar de miles de variedades de uva autóctonas, un vino dulce de la Toscana, elaborado con Trebbiano y San Colombano, fue el que impresionó a los jueces este año y aseguró el lugar de Italia entre los 10 primeros. Tenuta Di Capezzana recibió el Champion Sweet Wine Trophy por Vinsanto di Carmignano Capezzana Riserva 2013, y los jueces lo describieron como "delicioso". En el concurso más amplio, la Toscana también impresionó al jurado este año con su vino blanco; Vermentino Maremma Toscana Tenuta Aquilaia 2020 de Tenuta Aquilaia recibió el Italian White Trophy. Más al norte en Veneto, Santa Sofia recibió el Italian Red Trophy por Amarone Della Valpolicella Classico Riserva 2012.

El copresidente Tim Atkin MW comentó: "Con vinos de más de 50 países inscritos en la IWC y cada vino juzgado exclusivamente por sus méritos, es imposible predecir qué vinos serán los mejores en cada año, lo que hace que el concurso sea tan emocionante. Es estupendo ver que vinos menos conocidos, como el Sauvignon Blanc austriaco y un Assyrtiko griego, figuran junto a nombres más conocidos entre los 10 mejores vinos de este año".

La lista completa de los ganadores de los premios Trophy y Champion del International Wine Challenge 2021, publicada el 30 de junio, puede consultarse aquí.

El International Wine Challenge

En su 38ª edición, el International Wine Challenge es aceptado como el concurso de vinos más riguroso, imparcial e influyente del mundo. El International Wine Challenge evalúa cada vino "a ciegas" y juzga cada uno de ellos por su fidelidad al estilo, la región y la añada. Los premios incluyen medallas (oro, plata y bronce) y menciones especiales. Los trofeos se conceden a los mejores vinos de cada categoría. El International Wine Challenge se compromete a ayudar a los consumidores a descubrir un gran vino, y las medallas que se exhiben en las botellas ganadoras ofrecen una garantía fiable de calidad.

