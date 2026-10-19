10.000 pacientes en Europa ya acceden a la broncoscopia asistida por robot con el sistema endoluminal Ion

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(Información remitida por la empresa firmante)

- La adopción temprana de Ion contribuye al objetivo de mejorar la supervivencia en cáncer de pulmón a nivel global

NEWS AKTUELL // MADRID, ESPAÑA, 19 de octubre de 2026: Intuitive, un líder tecnológico global en atención mínimamente invasiva y pionera en cirugía asistida por robot, ha anunciado hoy que profesionales clínicos de toda Europa han utilizado el sistema endoluminal Ion (Ion) para realizar más de 10.000 procedimientos de broncoscopia asistida por robot desde el marcado CE obtenido en 2023. Este hito refleja la creciente adopción de esta tecnología y su potencial para contribuir a un diagnóstico y tratamiento más tempranos en pacientes con sospecha de cáncer de pulmón.

El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en Europa. Cada año, alrededor de 480.000 personas reciben este diagnóstico y, en más de un 70% de los casos, este se produce en fases avanzadas, cuando las opciones de tratamiento son limitadas y la supervivencia es reducida. Cuando se detecta y trata de forma temprana, las tasas de supervivencia a cinco años pueden alcanzar hasta el 92%.

El diagnóstico del cáncer de pulmón suele requerir una biopsia de nódulos pulmonares, que habitualmente se localizan en espacios estrechos y vías respiratorias de difícil acceso. Esto implica que algunos pacientes con sospecha de padecer esta enfermedad puedan pasar largos periodos en “espera vigilante”. Mientras tanto, el nódulo se monitoriza con pruebas de imagen sin confirmación diagnóstica mediante biopsia, lo que puede generar ansiedad asociada y retrasar el acceso a las opciones de tratamiento.

Ion cuenta con un catéter ultrafino con tecnología de detección de forma, desarrollado para navegar en profundidad por el pulmón. Gracias a este diseño innovador, los profesionales clínicos pueden acceder a nódulos pequeños y complejos, así como posicionar con precisión las herramientas de biopsia para tomar muestras de tejido potencialmente canceroso, con una estabilidad que no ofrecen las técnicas de broncoscopia manual.

El Dr. Oliver Wagner, vicepresidente y responsable médico de la División Endoluminal de Intuitive, señaló: “Detrás de cada procedimiento hay una persona que busca respuestas ante una posible enfermedad que puede transformar su vida. A través de Ion, nuestro objetivo es ayudar a los profesionales médicos a sustituir esa incertidumbre por una respuesta clara lo antes posible, lo que en última instancia puede traducirse en mejores resultados clínicos para los pacientes.

Alcanzar los 10.000 procedimientos con Ion en Europa es un hito importante, que refleja la dedicación de equipos clínicos pioneros, que han adoptado e integrado la broncoscopia asistida por robot en sus circuitos de atención al cáncer de pulmón”.

En 2025, un estudio clínico multicéntrico europeo pionero demostró que Ion permite a los profesionales clínicos alcanzar pequeños nódulos en zonas del pulmón de difícil acceso y realizar biopsias de forma segura y eficaz, con una elevada tasa de precisión diagnóstica para los pacientes.

“A medida que se amplían los programas de cribado de cáncer de pulmón en Europa, se detectan más posibles casos. Con Ion, seguimos centrados en apoyar a los profesionales clínicos para que puedan ofrecer a sus pacientes un diagnóstico claro en la fase más temprana posible y facilitar así un acceso más temprano al tratamiento adecuado”, afirmó Dirk Barten, presidente comercial de Intuitive para Europa.

“A través de nuestro portfolio de sistemas Ion y da Vinci, y del ecosistema integrado de Intuitive, nuestro objetivo es mejorar el acceso a la atención mínimamente invasiva. Trabajamos con los sistemas sanitarios de toda Europa para transformar los circuitos asistenciales del cáncer de pulmón y contribuir a que más pacientes puedan acceder a un diagnóstico temprano y a mejores resultados clínicos”.

Ion forma parte del ecosistema conectado de Intuitive y de su portfolio completo de sistemas asistidos por robot. Cada uno de ellos está diseñado para ayudar a los profesionales clínicos y a los equipos asistenciales a mejorar los resultados de los pacientes, optimizar la experiencia de pacientes y equipos asistenciales, reducir el coste total de la atención y ampliar el acceso a la atención mínimamente invasiva.

Hay más de 1.000 sistemas Ion instalados en hospitales de todo el mundo, que fueron utilizados por profesionales médicos para realizar más de 140.000 biopsias pulmonares a nivel global en 2025.

Contacto para medios

Julia Knudsen, Intuitive: julia.knudsen@intusurg.com

Aitor Labrador Ochoa, Gabinete de prensa Tinkle: aitor.labrador@tinkle.es, +34 672 372 209

Sobre Intuitive

Intuitive (NASDAQ:ISRG), con sede central en Sunnyvale, California, y sede española en Madrid, es un líder mundial en atención mínimamente invasiva y pionera en cirugía asistida por robot. Nuestras tecnologías incluyen el sistema quirúrgico da Vinci y el sistema endoluminal Ion. Al integrar sistemas avanzados, aprendizaje progresivo y servicios que aportan valor, ayudamos a los profesionales médicos y a sus equipos a optimizar la prestación asistencial para contribuir a obtener los mejores resultados posibles. En Intuitive, imaginamos un futuro de la atención sanitaria menos invasivo y profundamente mejor, en el que las enfermedades se detecten de forma temprana y se traten con rapidez, para que los pacientes puedan volver a centrarse en lo que más les importa.

Sobre el sistema endoluminal Ion

El sistema endoluminal Ion es una plataforma basada en catéter y asistida por robot que utiliza instrumentos y accesorios cuya primera indicación autorizada son las biopsias mínimamente invasivas en el pulmón. El sistema cuenta con un catéter ultrafino y altamente maniobrable, que puede articularse 180 grados en todas las direcciones, permite navegar hasta zonas periféricas profundas del pulmón y proporciona la estabilidad necesaria para lograr precisión durante una biopsia. La información proporcionada por el sistema endoluminal Ion o sus componentes debe considerarse únicamente como una guía y no sustituye las decisiones clínicas adoptadas por un médico formado.

Sobre los sistemas quirúrgicos da Vinci

Existen varios modelos del sistema quirúrgico da Vinci. Los sistemas quirúrgicos da Vinci están diseñados para ayudar a los cirujanos a realizar cirugía mínimamente invasiva y les ofrecen visión 3D de alta definición, una imagen ampliada y asistencia robótica e informática. Utilizan instrumental especializado, incluida una cámara quirúrgica miniaturizada e instrumentos articulados —por ejemplo, tijeras, bisturíes y pinzas— diseñados para facilitar una disección y reconstrucción precisas en zonas profundas del organismo.

Para más información, visite la página web de la compañía: https://www.intuitive.com/es-es

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