-1.000.000 de dólares en juego: LiveJasmin lanza el mayor desafío de streaming de la historia con un fondo de premios multimillonario

LUXEMBURGO y LONDRES, 24 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- LiveJasmin, una de las plataformas de streaming premium más visitadas del mundo, lanzó hoy su mayor iniciativa hasta la fecha: el Desafío de 1.000.000 de dólares. Este programa emblemático presenta un gran premio récord de1.000.000 de dólares para una modelo, respaldado por un fondo de premios multimillonario que se distribuirá a lo largo de varios meses.

La competición, que se desarrollará del 24 de septiembre de 2025 al 21 de febrero de 2026, consta de diez rondas quincenales. En cada etapa, se reconocerá a varios ganadores y se les otorgarán miles de dólares en premios, lo que generará un ritmo constante de participación y entusiasmo hasta llegar al premio final del millón de dólares.

Para las modelos participantes, el Desafío representa más que una simple competición. Ofrece una oportunidad estructurada para aumentar su visibilidad, fortalecer sus marcas personales y demostrar habilidades empresariales mientras buscan recompensas que definan su carrera profesional. Para muchos, esto podría significar no solo independencia financiera, sino también los recursos para reinvertir en sus carreras, desarrollar contenido y expandir su alcance global.

"Esta es una oportunidad única", dijo Summer, uno de los mejores participantes de LiveJasmin. "Es increíble ver que LiveJasmin realmente cumple con su promesa de hacer millonarios. Para nosotros, como modelos, esto se siente como un momento histórico: un momento en el que recibimos reconocimiento, apoyo y la oportunidad de alcanzar sueños que nunca creímos posibles".

Por primera vez, los miembros también están invitados a participar. Al interactuar con sus modelos favoritos, ganan tickets para el sorteo y desbloquean oportunidades para ganar créditos durante la competición. Este doble enfoque garantiza que el Desafío no solo se centre en recompensar a los creadores, sino también en proporcionar a los fans un papel activo en la experiencia.

Esta campaña se lanza bajo el lema "No estás solo. Jasmin te quiere", lo que refleja la misión general de LiveJasmin de empoderar y recompensar a su comunidad global, a la vez que establece nuevos estándares para las experiencias interactivas en línea.

Al combinar recompensas récord, interacción gamificada y una amplia participación de la comunidad, el Desafío de 1.000.000 de dólares establece un precedente en el sector de la transmisión en vivo. También destaca la continua evolución de las plataformas digitales, donde el reconocimiento, las recompensas y la interacción significativa definen cada vez más el éxito tanto de los creadores como del público.

