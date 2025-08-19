La 12ª Reunión Anual del Foro de Innovación para una Tierra Fría (ICEF2025) se celebrará en Tokio

(Información remitida por la empresa firmante)

-La 12ª Reunión Anual del Foro de Innovación para una Tierra Fría (ICEF2025) se celebrará los días 8 y 9 de octubre de 2025 en Tokio

-- Líderes mundiales de la industria, el mundo académico y los gobiernos se reúnen para debatir sobre medidas para combatir el calentamiento global y la innovación --

TOKIO, 19 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- El Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) y la Organización para el Desarrollo de Nuevas Energías y Tecnologías Industriales (NEDO) celebrarán la 12ª Reunión Anual del Foro de Innovación para una Tierra Fría (ICEF2025), de dos días de duración, el miércoles 8 y el jueves 9 de octubre en The Westin Tokyo (Japón) y en línea. La Reunión Anual del ICEF se celebra anualmente desde 2014 por METI y NEDO como una conferencia internacional donde líderes mundiales de la industria, el mundo académico y los gobiernos se reúnen en un mismo lugar para promover la 'innovación', clave para combatir el cambio climático.

La 12ª conferencia de este año contará con aproximadamente 10 sesiones bajo el tema principal "Innovación para la transformación verde (GX) y la seguridad".

■ Descripción general del Foro 《Nombre de la Conferencia》 12ª Reunión Anual del Foro de Innovación para una Tierra Fría (ICEF2025)《Organizadores》 Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI); Organización para el Desarrollo de Nuevas Energías y Tecnologías Industriales (NEDO)《Fechas》8 (miércoles) y 9 (jueves) de octubre de 2025《Lugar》 The Westin Tokyo, Japón (dirección: 1-4-1 Mita, Meguro-ku, Tokio) (Se llevará a cabo como un evento híbrido con sesiones en línea.)《Idioma》 Inglés (con traducción simultánea japonés-inglés)《Cuota de participación》 Sin coste (se requiere inscripción previa)《Sitio web oficial》 https://www.icef.go.jp/《Co-organizadores》 Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología; Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca; Ministerio de Medio Ambiente《Socios institucionales》 IEA, BloombergNEF, UNIDO, IRENA

Lo más destacado de ICEF2025 y otros detalles (PDF)

Consulte el sitio web oficial para conocer el programa más reciente y otros detalles.https://www.icef.go.jp/program/

