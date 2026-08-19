123tinta.es ofrece consejos para un hogar conectado: cómo supervisar y automatizar la casa desde el móvil

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(Información remitida por la empresa firmante)

Aparatos como enchufes, bombillas, cámaras o timbres inteligentes ayudan a controlar a distancia diferentes elementos del hogar. Estos dispositivos también facilitan la automatización de tareas cotidianas durante todo el año, más allá del periodo vacacional

Madrid, 19 de agosto de 2026.- La tecnología smart home se ha consolidado como una aliada clave para mejorar el confort, la seguridad y la eficiencia en la gestión diaria de la vivienda. La posibilidad de supervisar y controlar distintos elementos a distancia facilita las rutinas habituales sin necesidad de realizar complejas instalaciones.



La expansión de esta tecnología está acercando la domótica a través de dispositivos pequeños que permiten automatizar y controlar distintas funciones desde el móvil. 123tinta.es, especialista en cartuchos de impresoras y toners, cuenta con una gama de productos que incluye enchufes, timbres o cámaras inteligentes, pensados para facilitar algunas tareas del día a día.



Algunos dispositivos para hacer más inteligente el hogar

La tecnología conectada permite incorporar diferentes soluciones de forma progresiva, sin necesidad de realizar grandes instalaciones. Cada dispositivo responde a una necesidad concreta:



• El enchufe inteligente permite controlar a distancia los aparatos conectados y consultar su consumo de energía.



• Con la bombilla inteligente es posible programar el encendido y apagado de las luces y gestionarlas desde el móvil.



• Instalando la cámara inteligente es muy sencillo supervisar diferentes zonas de la vivienda y consultar qué ocurre en ellas de forma remota.



• El timbre inteligente envía avisos cuando alguien llama a la puerta y permite comprobar quién se encuentra en el exterior.



Tecnología al servicio de la rutina habitual

Aunque la supervisión remota es muy útil cuando se pasa tiempo fuera de casa, el verdadero valor de la tecnología inteligente reside en su capacidad para optimizar la vida cotidiana, ahorrar energía y simplificar la organización del hogar.



"Lo interesante de la tecnología inteligente es que no implica necesariamente transformar toda una vivienda. Empezar por una bombilla, un enchufe o un sensor permite identificar qué tareas tiene sentido automatizar y ampliar el sistema progresivamente según las necesidades de cada hogar", explica Ramiro Bresler, E-commerce Manager de 123tinta.

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