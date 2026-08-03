El 12826 de Loterías Pepito Herranz y la llamativa coincidencia con el eclipse solar del 12 de agosto - Loterías Pepito Herranz

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de agosto.- El 12 de agosto de 2026 será una fecha marcada en el calendario por un fenómeno poco habitual. Ese día, un eclipse solar total podrá contemplarse desde buena parte de España, que se convertirá en uno de los lugares privilegiados para observar cómo la Luna oculta por completo el Sol durante unos minutos.

Sin embargo, el interés por esa jornada no termina en el cielo. Al escribir la fecha en formato numérico —12/8/26— aparece exactamente el 12826, una coincidencia que ha inspirado a Loterías Pepito Herranz para lanzar un número especial de cara a la próxima campaña de Navidad. La iniciativa, presentada bajo el nombre Lotería Eclipse Solar 12826, ya está disponible a través de la página web de la administración y nace de una costumbre que se repite cada año: la de buscar décimos vinculados a fechas y acontecimientos que, por un motivo u otro, terminan convirtiéndose en protagonistas de la actualidad.

Cuando una fecha deja de ser solo una fecha

Los grandes acontecimientos suelen trasladarse también al mundo de la lotería. Aniversarios, efemérides, celebraciones deportivas o sucesos que ocupan titulares durante semanas acaban despertando el interés de quienes prefieren elegir un número con un significado especial. El eclipse del 12 de agosto de 2026 reúne todos esos ingredientes y añade uno poco habitual: la propia fecha genera de forma natural el 12826, una coincidencia tan sencilla como llamativa.

El eclipse será visible desde una franja del hemisferio norte que incluye España, Islandia, Groenlandia y el norte de Rusia. La fase de totalidad apenas durará unos minutos, pero convertirá esa jornada en una de las citas astronómicas más esperadas de los próximos años. Precisamente esa singularidad ha dado origen a esta propuesta, que permite asociar un décimo a un acontecimiento excepcional.

La campaña Lotería Eclipse Solar 12826 se comercializa exclusivamente a través de la web de Loterías Pepito Herranz, donde las compras se validan directamente en un punto oficial de venta y cada adquisición queda respaldada mediante un certificado nominativo que acredita la titularidad del décimo.

Una historia de premios... y una pregunta que ya circula entre los aficionados

Desde 1960, Loterías Pepito Herranz forma parte de la historia de San Lorenzo de El Escorial. Durante más de seis décadas ha acompañado a varias generaciones de participantes y, en las últimas temporadas, ha ido batiendo récords de premios repartidos, consolidando una trayectoria que ha reforzado el interés por los números especiales que incorpora a cada campaña.

Este año, además, la coincidencia entre el eclipse y el 12826 ha encontrado otro ingrediente que alimenta la conversación. Rappel ha vuelto a colaborar con la administración tras despertar un notable interés en campañas anteriores y ha pronosticado que 2026 dejará más de tres premios gordos. Sin relacionar esa previsión con ningún número concreto, la coincidencia ha dado pie a una pregunta que muchos aficionados ya comentan: ¿podría el 12826 ser uno de ellos?

La respuesta, como sucede siempre en los sorteos oficiales, solo llegará cuando el azar haga su trabajo. Hasta entonces, el 12826 ya ha conseguido algo poco frecuente: convertir una fecha destinada a mirar al cielo en un número que también invita a mirar dos veces un décimo.

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