El 13 no da mala suerte, por qué se agotan los números de la Lotería de Navidad que terminan en 13 - Lotería Pepito Herranz

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de septiembre de 2026.-

Pocos números están tan ligados a la superstición como el 13. Sin embargo, cuando se acerca el Sorteo Extraordinario de Navidad, esa fama no impide que numerosos jugadores busquen precisamente décimos con esta terminación. Algunos lo hacen para desafiar las creencias populares y otros porque el número coincide con cumpleaños, aniversarios u otras fechas significativas. Para la Lotería de Navidad 2026, Loterías Pepito Herranz, en San Lorenzo de El Escorial, dispone de más de un centenar de números terminados en 13 en la Lotería de Navidad, una variedad con la que responde al interés que esta terminación despierta cada año.

Más de 100 números diferentes para desafiar la superstición

La relación entre el 13 y la mala suerte forma parte del imaginario popular, pero en la lotería se produce una aparente contradicción. En lugar de evitarlo, una parte de los jugadores busca deliberadamente esta terminación, hasta convertirla en una de las más solicitadas en ventanilla.

Loterías Pepito Herranz ha reunido para el sorteo de 2026 más de 100 números distintos acabados en 13. Entre los décimos disponibles se encuentran combinaciones como 13313, 24913, 14813, 46513, 54113, 76513, 79013, 79513 y 80013.

La administración comercializa esta selección bajo la propuesta Los 13 de Loterías Pepito Herranz, destinada específicamente a quienes buscan esta terminación. La variedad permite que el interés no se concentre únicamente en un número concreto y ofrece diferentes combinaciones para quienes atribuyen un significado especial a determinadas cifras.

Las razones detrás de esta elección son diversas. Frente a quienes mantienen la asociación tradicional entre el 13 y la mala fortuna, otros jugadores lo eligen precisamente para llevar la contraria a la superstición. También existen elecciones vinculadas a experiencias personales, como fechas de nacimiento, aniversarios o acontecimientos que han adquirido un significado particular.

Cuando una fecha convierte un número en objeto de interés

La demanda de determinadas combinaciones no responde únicamente a terminaciones tradicionalmente populares. Las fechas señaladas también pueden transformar un número en especialmente buscado, como ha comprobado recientemente Loterías Pepito Herranz.

Este verano, la administración fue noticia en Telemadrid y Telecinco por comercializar el 12.826, número que reproduce la fecha del eclipse solar del 12 de agosto de 2026. Según la información facilitada por la administración, se trata del único punto de venta de España que dispone de este número, cuya disponibilidad quedó prácticamente agotada ante la demanda generada por el acontecimiento astronómico.

El caso refleja el componente simbólico que puede influir en la elección de un décimo. Más allá de cualquier superstición, determinados jugadores buscan cifras relacionadas con recuerdos, acontecimientos o fechas que consideran relevantes.

Desde la Administración de Loterías nº 1 de San Lorenzo de El Escorial, Loterías Pepito Herranz traslada ahora esa variedad a una de las terminaciones más reconocibles del imaginario popular. Con más de 100 números terminados en 13 en la Lotería de Navidad de 2026, la demanda vuelve a mostrar una peculiar paradoja: una cifra históricamente asociada a la mala suerte puede convertirse, precisamente por esa fama, en una de las más buscadas.

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